此内容发布于2019年9月10日 下午8:05

（法新社华盛顿10日电） 美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天表示，总统川普准备好在无预设条件下会见伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani），同时也对德黑兰当局维持「最大施压」。

梅努钦说：「如今总统已讲明，他愿意在无预设条件下进行会面，但我们维持最大施压的做法不变。」数天前，伊朗刚声明已启动离心机来升高浓缩铀库存。

当被问及川普是否有可能于本月稍晚在纽约举行的联合国大会场边会见罗哈尼，站在梅努钦身旁的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说：「当然。」

梅努钦与蓬佩奥对记者发表谈话前90分钟，川普刚宣布开除国家安全顾问波顿（John Bolton）。

有人暗示，鹰派人物波顿下台恐意味着美国对伊朗政策转趋温和。对此，梅努钦予以否认，指川普政府宣布将多个亲近德黑兰当局的组织领袖冠上恐怖分子称号。

遭制裁的组织指挥官或高阶领袖包括伊朗革命卫队辖下特种部队「圣城部队」（Qods Force）、真主党（Hezbollah）、哈玛斯集团（Hamas）辖下的武装支翼，以及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）。

梅努钦说：「我们对伊朗祭出的制裁比任何人都要多，而且绝对在发挥功效。」他说：「我会说，在对伊朗施加最大压力的行动上，国务卿蓬佩奥、我和总统完全一致。」

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