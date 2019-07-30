此内容发布于2019年7月30日 下午9:50

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天起开会两天，将决定基准利率是否调整。在经济不确定性升高情况下，联准会可能决定调降利率，果真如此，将是联准会10多年来的首度降息。

联准会决定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC）去年4度升息。

今天稍早，美国总统川普又下指导棋，要求更多的刺激经济措施。他告诉媒体，要看到联准会「大幅降息」。

他说：「 我对联准会非常失望。」

在联准会明天宣布利率调整之前，纽约股市今天收低，道琼工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）下跌不到1%。

在全球经济因贸易不确定性而受创，以及企业投资走缓情况下，市场一面倒地预期，联准会明天将会降息1码。

联准会因美国经济持续成长，去年4度升息，最后一次是在去年12月。

如今美国经济成长已进入第11年头，为史上最长的扩张期。在工作机会稳定增加、低失业率，以及资产价格上扬情况下，经济学家对于美国经济现况是否需要降息的刺激，各家看法分歧。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）一再成为川普的标靶，他也发出讯息暗示联准会可能降息，原因包括川普与中国、欧洲的贸易战，已让企业投资剧减。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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