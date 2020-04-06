此内容发布于2020年4月6日 下午10:20

（法新社纽约联合国总部6日电） 历经数周的意见分歧后，联合国安全理事会5个常任理事国终于敲定将于9日，首次针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）举行会议。

中美等国上周针锋相对，意见分歧，使安理会陷入僵局，10个非常任理事国中，有9国正式要求联合国召开会议，并由秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）主持。

其中一名要求匿名的外交官员告诉法新社：「确定将在9日召开会议。」这场会议将采闭门方式，于下午3时举行。

目前还不清楚会议将以何种方式进行，或可能达成什么结论，成员国将在这场全球危机中展现团结、愿意合作，或各有盘算？

联合国大会（UN General Assembly）上周一致通过决议，呼吁以「国际合作」和「多边主义」来对抗疫情。这是自2019冠状病毒疾病爆发以来，这个国际组织首度针对疫情通过决议案。

俄罗斯曾试图反对，但提出的平行草案仅获另外4国支持，美国则一直要求任何会议和案文都要明确指出病毒最先出现在中国。

外交官员今天表示，中国和俄罗斯反对安理会召开会议。多个消息来源也说，法国也对举行会议的必要性犹豫不决。

法国上周起便试图让英国、中国、法国、俄罗斯和美国等5个常任理事国坐下来举行视讯会议，以化解各方分歧。

消息来源表示，法国希望在安理会15个成员国齐聚一堂前，先取得共识。

要求召开会议的9个国家，包括领头的德国、比利时、多明尼加、爱沙尼亚、印尼、尼日、圣文森及格瑞那丁、突尼西亚和越南。

非常任理事国南非不支持召开会议，主张安理会的职权范围在和平与安全，而非健康和经济议题。

一名外交官员表示，支持召开会议的9国认为，自危机爆发以来，阻止安理会开会、「瘫痪」这个组织的举措「相当不负责任」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram