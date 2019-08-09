此内容发布于2019年8月9日 上午3:20

（法新社罗马8日电） 义大利极右派「联盟党」籍副总理萨尔维尼以歧见已难弥合为由，退出执政联盟并要求提前改选。总理孔蒂要求萨尔维尼需为制造政治危机向全国解释。

右翼联盟党（League）与反体制「五星运动」（M5S）去年选后共组联合政府上路仅14个月，但双方关系一直不睦，近日终因数十亿欧元高铁建设正式翻脸。

萨尔维尼（Matteo Salvini）在声明中指出，他已告知总理孔蒂（Giuseppe Conte），联盟党与五星运动共同执政14个月后，双方的结盟已不复存在，「我们应尽快把选择权交还给选民」。

无党籍的总理孔蒂已因危机升温，分别与总统马达雷拉（Sergio Mattarella）与萨尔维尼谈过话。孔蒂随后发声明指出，萨尔维尼尚未召集国会，「也轮不到他来对政治危机下指导棋」；孔蒂呼吁萨尔维尼应向全国解释提前改选的理由。

义大利国会的参众两院目前仍在放暑假，9月前不会开议。

引爆两党翻脸导火线的高铁计画原先估计经费约86 亿欧元（约新台币3010亿），但内阁里的五星运动籍交通部长东尼内利（Danilo Toninelli）却认为需耗资超过200亿欧元。

义大利新闻通讯社AIG今天指出，参议院若为宣布联合政府破裂，最快可在8月20日开议，国会接着可能在数天后宣告解散。

根据义大利宪法，需在国会解散后50到70天内举行重新选举。

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