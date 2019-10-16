此内容发布于2019年10月16日 上午7:20

（法新社奥斯陆16日电） 挪威自由党（Liberal Party）国会议员梅尔比（Guri Melby）提名「香港人民」角逐2020年诺贝尔和平奖，此举恐会激怒中国。

梅尔比15日在推特发文表示：「我提名每天冒着生命及安全危险、捍卫言论自由与基本民主的香港人民，角逐2020年诺贝尔和平奖。」

梅尔比在挪威「晚邮报」（Aftenposten）今天刊出的专访中解释指出，「他们所作所为的影响远超出香港，不仅在那个地区，也影响世界其他角落。」

香港自1997年主权移交中国以来，这个前英国殖民地正经历最严重政治危机。

数百万人走上香港街头，起初反对引渡逃犯至中国、现已撤回的逃犯条例修订草案，但在北京当局与香港行政长官林郑月娥采取强硬手段后，这场示威运动扩大成争取民主及问责警方运动。

梅尔比这项举措可能引发中国不满。诺贝尔委员会2010年将和平奖颁给遭囚禁的中国异议人士刘晓波，当年曾惹怒北京当局。刘晓波已于2017年7月过世。

总共有301名个人和组织获提名角逐2019年诺贝尔和平奖，诺贝尔委员会最终将奖项颁给衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed），肯定他解决衣索比亚与邻国厄利垂亚间的边界冲突。

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