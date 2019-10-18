此内容发布于2019年10月18日 上午4:50

（法新社华盛顿/旧金山17日电） 脸书公司执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天为社群媒体脸书对言论规范不足，以及对政治广告缺乏事实查核辩护，并表示，中国的审查制度是脸书在当地营运的障碍。

脸书近年来因为对其平台上出现的不实报导、政府支持的假消息和暴力内容的予以放任而遭到指责，并引来世界各地有关制订新规范的呼声。

祖克柏在乔治城大学（Georgetown University）发表演说，不断提及美国宪法第一修正案和争取民主，并表示社群媒体已成为创新的言论管道，不应加以禁闭。

他说：「大家有权合宜地自我表达，这是世界上的一种新力量，与社会上的其他权力建构同为第五权（Fifth Estate）。」

祖克伯依据这样的概念制定公司的决策，包括近来放弃多年来对中国市场的大力争取，因为这对他连结全球人类的愿景形成了阻碍。

他抨击成长快速的中国短影音平台抖音，指抖音审查包括在美国发生的政治抗议活动，但抖音予以否认。

数周前祖克伯对脸书员工演说的音档外流，他谈到抖音是个可畏的竞争对手，称抖音是中国科技巨擘为了在全球取得成功而打造的第一款消费者网际网路产品。

祖克柏今天一再表示他对数据中心的关切，这次他特别点名中国。

祖克柏说：「我曾希望在中国提供服务，因为我相信应将整个世界连结；同时我认为，也许我们可以参与建立一个比较开放的社会。」

祖克柏也说：「我努力要实现这件事，但双方无法就我方在中国营运的相关条件达成协议，他们也不会让我们打入其中。」（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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