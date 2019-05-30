此内容发布于2019年5月31日 上午1:05

（法新社苏丹喀土木31日电） 苏丹数以千计示威群众昨晚聚集首都喀土木的军方总部，向军政府施压，要求还权于民。在此同时，安全官员下令关闭半岛电视台（Al Jazeera）在喀土木的办公室。

民众高喊支持平民政府的口号、高歌并挥舞苏丹国旗。示威群众大多是年轻人，他们在天黑后涌上街头，并加入早已在军方总部外静坐长达数周的抗议活动行列。

苏丹长年独裁者巴席尔（Omar al-Bashir）4月倒台并由军政府接管，但人们要求军政府还权于民，军方总部外的静坐已成苏丹抗议运动的焦点。

发起抗议的「自由与变革联盟」（Alliance for Freedom and Change），呼吁人们聚集军方总部前，进行「百万人坚决示威游行」。

自由与变革联盟发言人沙雷（Wajdi Saleh）向群众演讲时说：「我们革命的目标，将透过和平非暴力方式达成。」

在此同时，安全人员告诉半岛电视台，军事委员会（Military Council）下令关闭半岛在喀土木的办公室，并废除旗下记者及职员的工作许可，没说明原因。

半岛电视台当地分部主任卡巴席（Al-Musallami Al-Kabbashi）说：「他们告诉我们，军事委员会决定关闭半岛电视台办公室并撤销执照。我们已将办公室与一些东西交还。」

创办于卡达首都杜哈的半岛电视台，经常播放苏丹示威活动的画面，卡达是苏丹前总统巴席尔的盟友。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram