此内容发布于2020年1月17日 下午10:50

（法新社伦敦17日电） 英国政府今天表示，1月31日英国脱欧当天将发行300万枚纪念币，国会广场和政府大楼周围将挂满国旗，首相官邸所在的唐宁街墙面会投影倒数计时器，但当晚大笨钟不会鸣钟。

英国首相强生（Boris Johnson）办公室表示，强生当天将对全国发表特别演说。各界为了纪念英国退出欧洲联盟的方式，已争论好几天。

政府声明：「1月31日是英国退出欧盟，重新取得独立的重大历史时刻。」

「政府打算利用这个时刻弥合分歧、重新凝聚社会，期盼10年后国家变成我们所想要的样子。」

挺脱欧派正在集资，希望能在1月31日晚间11时英国正式脱欧时敲响大笨钟。大笨钟从2017年开始进行维修工作，大多数时间处于静音模式。

要在脱欧夜敲响大笨钟，需要重新安装敲钟装置、铺设工人用的临时平台等费用，须耗资50万英镑（约新台币1950万元），目前已筹到将近一半金额。

这个构想惹恼在2016年脱欧公投投下反对票的人，政府也与此计画划清界线。

英国政府表示，脱欧夜将会有「倒数到晚间11时的时钟投影在唐宁街黑砖墙上」。

财政部当天将发行刻有「与所有国家共结和平、繁荣和友谊」字样的脱欧纪念币。

英国政府表示，在2016年大力鼓吹脱欧的强生「预期是当天首先获得新硬币的其中一人」。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

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