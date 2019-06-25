此内容发布于2019年6月25日 上午7:20

（法新社伦敦24日电） 下届英国首相热门人选强生今天坦承，如果英国最后得无协议脱欧，那就需要欧洲联盟（EU）协力合作，才能缓解潜在冲击。

强生（Boris Johnson）一再坚称英国应在10月31日期限脱欧，即便这代表会在无协议的情况下脱欧。

但要避免边界和企业的混乱，需要欧盟支援。

他在英国广播公司（BBC）今天播出的访问中说：「这不只要靠我们，也要靠其他方。当然，这里面有个非常重要的因素，就是互相合作。」

「我想，要让我们的朋友和伙伴了解我们有多认真，就得甩掉失败主义和负面想法...自信且认真地为了（世界贸易组织）或无协议的结果做准备。」

强生将在保守党党魁决选遭遇外交大臣韩特（Jeremy Hunt），决定谁能接替梅伊（Theresa May）成为下位首相，并接下领导英国脱欧这个重担。

各界一直以来批评曾任外交大臣与伦敦市长的强生对脱欧缺乏详细计画。

强生表示，梅伊的脱欧方案3度遭国会拒绝后「已经死亡」；但他认为，期限届满前还有时间与欧盟协商新方案，期盼欧盟会愿意给予英国「落实期」。

是否在欧盟成员爱尔兰和英国治理的北爱尔兰间设立控制哨或硬边界，是英国和欧盟协商时的一大症结；强生表示，若赢得首相大位，不会设立硬边界。

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