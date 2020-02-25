此内容发布于2020年2月25日 下午7:05

（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天说，总统川普已经邀请东南亚领袖下月在拉斯维加斯见面。在此之前，川普连续两年缺席东协峰会，改派较低阶官员参加。

蓬佩奥在记者会上被问到是否担忧武汉肺炎疫情将导致与东南亚国家协会（ASEAN）10个成员国的峰会延期时，他证实会议将如期举行。

蓬佩奥说：「这场东协峰会仍将召开，我们正在努力筹备…预定在3月第2个周末在拉斯维加斯举办。」

外交官员说，川普将参加峰会，会议预计3月12日在拉斯维加斯举行。

智利去年因为国内发生大规模示威，取消承办原定11月举行的亚太经济合作会议（APEC）高峰会之后，美国开始向东南亚领袖询问赴美与会的意见。

川普去年缺席在曼谷举行的东协峰会与东亚高峰会（East Asia Summit），委任国家安全顾问欧布赖恩（Robert O'Brien）代他出席，这是美国在参加东亚峰会上派出的最低阶层代表。

当时，大多数的东协领袖都婉拒与欧布赖恩会面，改派阶层雷同的资浅官员与会。

在川普派出欧布赖恩出席曼谷峰会前，华府多年来面对中国崛起，努力展现美国对亚洲的承诺。

欧布赖恩当时在曼谷重申，美国主张维持航行自由，并指控中国使用「恫吓」手段，吓阻东协国家开发南海资源。

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