此内容发布于2019年10月16日 上午11:06

（法新社马德里16日电） 9名西班牙加泰隆尼亚独立运动领袖因2017年未遂的宣告独立行动被判处徒刑，引发声援民众昨天聚集抗议，并演变为激烈冲突。警方今天表示，他们昨夜在加泰隆尼亚共逮捕51人。

根据西班牙警方说法，加泰隆尼亚自治区多座城市昨晚有独派团体在数个中央政府机关外静坐抗议，自治区首府巴塞隆纳约有4万人参与，在独派大本营赫罗纳（Girona）则有9000人参加。不少城市的抗议活动演变为警民冲突。

在巴塞隆纳，警方遭遇数百名蒙面抗议者投掷抛射物，并纵火燃烧垃圾桶和厚纸箱。

西班牙电视播放的画面显示，一名男子试图用灭火器扑灭一个燃烧的垃圾桶时，蒙面的示威者将他推开。

西班牙内政部表示，中央和地方警察在巴塞隆纳省共逮捕29人，在塔拉戈纳省（Tarragona）逮捕14人，在莱里达省（Lleida）则拘捕8人。此外有72名警员在冲突中受伤，其中数人骨折。

西班牙中央政府则发布声明指出，一辆往返巴塞隆纳和离法国边境不远的小镇费格拉斯（Figueres）的高速火车，因遭到破坏而行程受阻。巴塞隆纳一夜共发生157起纵火，由于清理工作尚未完成，多条道路仍然封闭。

抗议行动源于西班牙最高法院14日以煽动叛乱罪名，判处9名加泰隆尼亚独立运动领袖9至13年不等徒刑。他们被控在2017年举行独立公投并短暂宣告独立。10810

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