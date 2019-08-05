此内容发布于2019年8月5日 下午11:35

（法新社华盛顿5日电） 近几个月来几场大规模血案，枪手都曾在网路论坛8chan发表过歧视性宣言，如何规范网路仇恨言论除引发关注，也凸显管制面的法律与道德难题。

这个月3日，一名媒体指称名为库鲁休斯（Patrick Crusius）的白人男性犯嫌，在德州艾尔帕索（El Paso ）一间沃尔玛（Walmart）卖场开枪扫射夺走22条人命，并在动手前于乡民留言板8chan发表种族歧视宣言，大肆抨击「西语系国家后裔入侵」德州。

无独有偶，今年另外两起枪案，纽西兰基督城清真寺枪击案及加州波威镇（Poway）犹太会堂枪击案，枪手行凶前也都在8chan预告。

有鉴于此，美国资安公司Cloudflare昨天宣布停止提供8chan网路服务，试图让8chan更难于留在线上。

8chan的例子引起关注，并引发外界讨论究竟该如何规范网路内容，又不会约束到个人的数位权利或是言论自由。

Cloudflare创办人兼执行长普林斯（Matthew Prince）坚信停止支援8chan是对的决定。他表示，8chan是个「无法无天」的网站，也与多起死亡悲剧脱不了关系。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）科技创新中心主任威斯特（Darrell West）认为，网路平台有责任将煽动暴力的激进言论过滤掉。他说：「这并不牵涉言论自由的问题，因为没有人有权力去怂恿他人动用暴力。」

「若放任民众动用暴力、发表仇恨言论和从事会伤及他人的行为，这会对社会产生极大危害。」

然而，圣若望大学（St. John's University）专精于国际法和网路言论的教授克洛尼克（Kate Klonick ）也说，Cloudflare这类服务商或许并非针对内容审核做出艰难抉择的最好人选，「若Cloudflare中止某个政治人物的服务怎么办？就只因为公司执行长跟这个政治人物看不对眼？」

「经营这些公司的人都不是民选官员，我们却指望他们捍卫我们基本自由，同时还要达到我们在文化上的期望。」 （译者：徐薇婷/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram