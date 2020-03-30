此内容发布于2020年3月30日 下午10:05

（法新社巴黎30日电） 法国国家药物暨健康产品安全局今天警告，使用试验中的武汉肺炎治疗方法，可能会有严重的副作用。在此之前，法国已出现3起与自行用药有关的死亡案例

法国国家药物暨健康产品安全局（ANSM）局长马丁（Dominique Martin）告诉法新社，另有24名病患据报在使用必赖克�I（Plaquenil）及如快利佳（Kaletra）等抗反转录病毒药物后，产生不良的副作用。必赖克�I是羟氯奎宁（hydroxychloroquine）的品牌名。

他表示，专家正设法判定这些药物是否引发副作用，希望在这周结束前做出初步结论。

马丁表示，ANSM两周前开始加强监管2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）药物的试验，「尤其是在这段期间，有人在临床试验系统外使用氯奎宁（Chloroquine）、羟氯奎宁、阿奇霉素（Azithromycin）、洛匹那韦/利托那韦（Lopinavir/Ritonavir，即快利佳时）、安挺乐（Tocilizumab）及秋水仙素（Colchicine）」。

马丁说：「有鉴于（现在的）情况，尝试（各种）疗法是完全正常的，但这不表示我们不应该监管这些药物。」

自从法国研究人员哈乌（Didier Raoult）发表两份研究，表明他研发的疗法能有效对抗2019冠状病毒疾病后，混用羟氯奎宁和抗生素阿奇霉素的作法就一直受到关注。

马丁说表示，这种疗法需要「特别注意」，因为同时使用两种药物，可能导致心律不整，并引发心脏病。

他表示，由于2019冠状病毒疾病会引发代谢问题，「武汉肺炎患者更会出现上述状况」。

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