此内容发布于2020年1月19日 上午4:35

（法新社贝南阿波美卡拉维18日电） 西非贝南共和国欢庆从法国手中取回28件「达荷美王国」时期的古文物。在法国民间收藏团体的推动下，这些百多年前遭法人夺走的古物得以返家。

法国归还的28件古文物，目前在贝南首都科托奴（Cotonou）郊区小型博物馆 Petit Musee de la Recade展出，今天参观来宾有法国、日本大使馆人员，贝南总统府官员、贝南王室成员，还有学校学生。

宾客们围绕着1把19世纪的华丽古剑细细端详，剑上装饰着物动图腾，曾经由达荷美王室一名护卫女战士所使用，其他还包括多件王室权杖或斧形权杖。

达荷美王国（Kingdom of Dahomey）为贝南前身，自1894年起成为法国的保护属地。

法国政府近年同意归还部分从贝南夺走的宝物，但这些收藏得以返乡，应归功于民间的推动。

今年初巴黎附近古物收藏专家团体「巴黎圣日尔曼古文物收藏家」（the Collective of Saint-Germain-des-Pres Antiquarians）在拍卖会中进行收购，目的是要将相关古物送回贝南。

这些古文物在19世纪晚期属达荷美王国所有，遭人掠夺后一直到最近，都属于私人收藏。先前是在巴黎的布朗利河岸博物馆（Quai Branly）展出，那里收藏了上万件的非洲艺术品。

贝南博物馆内的艺术与文化中心主任哈玛德（Marion Hamard）表示：「有了这28件新收藏，让我们的收藏扩大很多，其中两件是雕刻品，还有8把剑、16支权杖以及两把匕首。 」她希望这有助于增加参观人潮。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）2018年11月根据专家报告作成决定，透过立法将殖民时期掠夺的数千件非洲艺术品归还给相关国家。这样的重大政策转变，可能对其他曾是殖民强权的国家形成压力。

不过，一些法国博物馆对于他们口中所说的「文物归还政治化」表示关切，并且质疑一些非洲国家的文化机构是否具有良好设备，可保存这些文物瑰宝。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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