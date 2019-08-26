此内容发布于2019年8月26日 上午4:50

（法新社莫士比港26日电） 由于国家财政摇摇欲坠，巴布亚纽几内亚总理马拉普今天表示，希望澳洲现在每年提供的6亿澳币（约新台币127亿3100万元）援助款有一部分能直接挹注各政府单位预算。

援助款通常用于补助具体计画或经澳洲企业转手交由巴布亚纽几内亚方面使用，但直接挹注预算将让款项运用更有弹性、少了绑手绑脚的各项限制。

5月上任的马拉普（James Marape）曾誓言让巴布亚纽几内亚成为世界上「最富裕的黑人国家」，但当地经济持续不见成长，政府连支付薪酬和执行基础建设都左右支绌。

尽管马拉普政府已开始就重返国际债券市场与各方进行谈判，并试图在国内推动改革，以利取得世界银行第二阶段融资，中国和澳洲仍是求援对象。

巴布亚纽几内亚天然资源颇丰，有天然气、原油、黄金和铜等原物料蕴藏，且坐落在南太平洋和东南亚交叉口，中国和澳洲在当地竞逐利益和影响力，巴国政府可藉以向双方要求金援。

马拉普坚称，在政府监督下，澳洲援助款将不会有丝毫浪费，也不会流入私人银行帐户。

他也表示，将接受任何开出最优惠条件国家的援助，似乎藉此施压澳洲。

马拉普告诉澳洲广播公司（ABC）：「无论来自中国、印度或澳洲，我们要最容易得到、最好的援助。」

根据政府上月更新的年中预算报告，至6月底止，巴国国债约占国内生产毛额（GDP）31%。

澳洲长期以来是巴布亚纽几内亚最大金援国，但中国在当地的影响力日大。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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