此内容发布于2019年7月1日 上午1:50

（法新社洛杉矶30日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，上映第2周的「玩具总动员4」（Toy Story 4）以5790万美元卫冕北美票房冠军宝座。

迪士尼（Disney）与皮克斯（Pixar）联合出品的这部动画系列第4集，目前在美加两国海捞2亿3690万美元，还另外在海外赚入2亿5900万美元。

恐怖电影「厉阴宅」（The Conjuring）宇宙的最新章「安娜贝尔回家罗」（Annabelle Comes Home）则远远落后，首周以2040万美元票房排名第2。

另一部新片「靠谱歌王」（Yesterday），则以「若传奇摇滚乐团披头四（The Beatles）不存在」为主题，让全球唯一记得他们的创作歌手靠翻唱一夕爆红。这部浪漫喜剧片本周进帐1700万美元，排名第3。

迪士尼动画改编的真人版电影「阿拉丁」（Aladdin），上映第6周仍赚入930万美元，排名第4。

环球（Universal）的动画电影「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2）排名第5，本周票房为710万美元。

第6到第10依序为：「MIB星际战警：跨国行动」（Men In Black: International）660万美元；「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame）550万美元；「恰吉」（Child's Play）430万美元；「火箭人」（Rocketman）390万美元；「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）320万美元。

为了力拚全球影史票房宝座，英雄电影「复仇者联盟4：终局之战」本周重新上映，加上这550万美元，全球票房来到27亿6100万美元，跟历史冠军「阿凡达」（Avatar）的27亿8800万美元仍差2700万美元。

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