此内容发布于2019年8月10日 上午3:20

（法新社巴拿马9日电） 巴拿马前总统马丁内利遭控任内非法监控政敌、挪用公款。当地法院今天表示，检察官无法证明被告有犯罪事实，也无法提出证据消除法官对相关指控的疑虑，故宣判马丁内利无罪。

判决一出炉，庭内的马丁内利支持者一片欢声鼓舞。马丁内利对记者与支持者说：「我要谢谢我的律师群，也要谢谢巴拿马当局。这是一场犯罪阴谋。」

马丁内利曾控诉他的前政治盟友、上个月才卸下巴拿马总统职位的瓦雷拉（Juan Carlos Varela），就是这场「阴谋」的幕后主使者。

今年67岁的马丁内利，在2009至2014年担任巴拿马总统，遭控任内非法监控约150名的政敌、工会领袖和记者，并为此挪用公款，包括花费1300万美元（约新台币4亿元）添购设备，但设备后来却凭空消失。

马丁内利2015年逃亡到美国迈阿密，直至2018年6月才被引渡回巴拿马受审，被当局预防性羁押于当地一所监狱，今年6月才获准改为居家监禁。

检察官曾要求法官判处马丁内利21年刑期，包含在没有法院授权下拦截通讯处4年、无授权下进行后续跟进与监控处4年、侵占公物处10年及挪用公款处3年。本案是首次有巴拿马卸任总统，在刑事法庭受审。（译者：徐薇婷/核稿：陈昱婷）

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