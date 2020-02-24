此内容发布于2020年2月25日 上午12:50

（法新社奥斯陆25日电） 北极圈的「末日种子库」今天预计将收到来自世界各地的6万个种子样本。全球最大农作物储藏库为了保护作物免于全球性灾难，囤积各类种子。

这些种子将寄存在挪威斯瓦巴群岛（Svalbard）内斯匹次柏根岛（Spitsbergen Island）朗叶比（Longyearbyen）附近的深山中，距离北极点（North Pole）约1000公里。

法新社报导，掌管种子库的作物信托基金（Crop Trust）执行长施密兹（Stefan Schmitz）说：「随着气候变迁和生物多样性丧失的速度增加，针对濒临灭绝作物的拯救工作产生新的急迫性。」

施密兹还说：「大规模寄存当今作物种子反映出各地担忧气候变迁及生物多样性丧失，将对粮食生产带来影响。」

他说：「但更重要的是这显示全球各地愈来愈重视保育和作物多样性的作用，对于农人致力适应种植环境改变至关重要，现今寄存种子的机构和国家已扩及全球。」

巴西、美国、德国、摩洛哥、马利、以色列和蒙古国等国家的机构寄送常见及野生等不同品种的作物。

最新运送的一批将让种子库藏提升至约105万种，这些种子放置在种子库的3座地窖，这个种子库被誉为粮食作物的「诺亚方舟」。

种子库成立目的在于全球面对气候变迁、战争和其他自然或人为灾难时，能够保护生物多样性。这里能容纳多达450万份种子。

种子库在2008年启用，由挪威挹注资金营运。（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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