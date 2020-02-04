此内容发布于2020年2月4日 下午9:05

（法新社巴黎4日电） 法国和德国卫生部长今天表示，欧洲各国政府可能会考虑比照美国模式，对近日到过中国的外国旅客实施旅游禁令，来防堵2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情扩散。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）在与法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）于巴黎召开的会议上表示：「的确有关于可能实施旅游限制的讨论，或至少在边境增加（针对旅客的）检疫措施。」

史巴恩此番发言是对外界提问欧洲是否考虑实施类似美国的禁令做出回应；中国谴责美国的做法是在「散播恐慌」。

史巴恩表示，在一个多数国家旅行无国界限制的地表大陆上，「只有单一国家采取措施是没有道理的」。

新型冠状病毒去年12月出现至今已经扩散20余国，在中国境内造成近500人死亡，感染人数更突破2万人。

布辛同意旅游限制是欧洲各国部长考虑的问题之一，认为各国在申根区的看法必须一致。

她说：「一个国家采取这种决定，全欧洲公民却可以到处自由移动，这是没有道理的。」

布辛表示，他们将要求欧盟部长理事会（EU Council）主席国克罗埃西亚方面在几天内集结各国卫生部长召开会议，讨论面临新型冠状病毒危机所需要采取的进一步措施。

布辛说，由于欧洲人民能在欧洲自由移动，基于希望能维持这样的现状，「因此我们想…更密切合作，才能让欧洲各国一致采取完全相同的措施」。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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