此内容发布于2020年3月17日 上午3:05

（法新社洛杉矶17日电） 为防范2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情扩散，美国内华达州赌城拉斯维加斯数家大型赌场今天起暂时关门，呈现拉霸关机、赌桌上一片空荡的景象。

这波歇业不仅将冲击游客和赌客，还会影响拉斯维加斯许多约聘劳工。

内华达州昨天出现首宗武汉肺炎致死案例。全球知名饭店和赌场林立的赌城大道（Las Vegas Strip），就位于死者所在的克拉克郡（Clark County）内。

美国当局如今建议取消10人以上的集体活动，在此情况下，美高梅国际度假集团（MGM Resorts International）宣布将暂停营业，等候进一步通知。

美高梅董事长缪伦（Jim Murren）透过声明说：「现在很明显这是场公卫危机，若我们要减缓疫情发展，需要集体采取重大行动。」

缪伦表示，为了员工、宾客和社区福祉着想，美高梅将关闭所有在拉斯维加斯的赌场。一旦情况变安全，公司就会准备重新开张。

美高梅集团旗下赌场包括百乐宫酒店（Bellagio）、美高梅大酒店（MGM Grand）、纽约纽约酒店（New York-New York）和乐蜀酒店（Luxor）等，总计有1/3位于拉斯维加斯赌城大道。

这些赌场向来随时随地都人声鼎沸，昨天社群媒体上流传的影片却显示，赌场各房间都空空荡荡。

当地媒体报导，另一家大型饭店集团永利渡假村集团（Wynn Resorts Ltd）自今天起也将暂停营业。金沙集团（Sands）与凯撒集团（Caesars）预计有限度继续营业。

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