打印 阿富汗客运遭炸弹袭击 至少28死10伤 此内容发布于2019年7月30日 下午11:35 最后更新 - 2019年7月30日 -23:35 （法新社阿富汗赫拉特31日电） 阿富汗官方表示，西部地区今天发生客运遭路边炸弹袭击事件，造成至少28人丧生，死者大多是妇孺。 阿富汗法拉省（Farah）发言人说：「一辆客运在坎达哈-赫拉特（Kandahar-Herat）公路上，遭遇（阿富汗民兵组织）塔利班（Taliban）一枚路边炸弹。目前已知至少28人丧生，10人受伤。」 省长发言人也证实死伤人数，但警告说人数可能还会增加。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体