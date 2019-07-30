此内容发布于2019年7月30日 下午11:35

（法新社阿富汗赫拉特31日电） 阿富汗官方表示，西部地区今天发生客运遭路边炸弹袭击事件，造成至少28人丧生，死者大多是妇孺。

阿富汗法拉省（Farah）发言人说：「一辆客运在坎达哈-赫拉特（Kandahar-Herat）公路上，遭遇（阿富汗民兵组织）塔利班（Taliban）一枚路边炸弹。目前已知至少28人丧生，10人受伤。」

省长发言人也证实死伤人数，但警告说人数可能还会增加。

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