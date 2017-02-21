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此内容发布于2017年2月21日 上午10:05 最后更新 - 2017年2月21日 -10:05

（法新社平壤21日电） 中国大陆日前公布，自2月19日起到年底，暂停自北韩进口煤炭。北韩经济官员今天试图淡化中国大陆这项惊人宣布造成的影响。

平壤当局日前再度试射飞弹，随后领导人金正恩同父异母兄长金正男在吉隆坡遭人暗杀。金正男案被视为北韩当局所策画，这两件事发生不久，中国大陆就宣布暂停自北韩进口煤炭。

中国大陆这项举措，将远超过联合国最新一次针对北韩核武和飞弹计画所采取的制裁。

中国大陆是北韩仅有的重要盟国，也是目前为止北韩最大的贸易伙伴。其中大陆自北韩进口的最大宗为煤炭，据中国大陆海关数据，去年自北韩进口逾2200万公吨煤炭，总值近12亿美元。

对陷于孤立的北韩来说，煤炭是赚取外汇收入的关键。

「朝鲜社会科学院院」（North's Academy of Social Sciences）经济研究所所长李淳哲（Ri Sun-Chol，音译）接受法新社访问时说：「当然，如果我们不能出口以往对外出口的产品，可能会对那些直接与出口有关的企业造成影响。」

但他表示：「天然资源的直接出口原本就受到很大限制。因此，我不能说这件事会对国家经济造成重大影响。」（译者：中央社周慧盈）

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