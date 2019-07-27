此内容发布于2019年7月28日 上午12:20

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天炮轰一位重量级非裔联邦众议员是「野蛮的恶霸」，要他专心打扫巴尔的摩「老鼠横行、恶心」的选区，而非批评墨西哥边界美国移民官员的工作。

川普清晨连番推文，矛头指向众议院监督暨改革委员会（House of Representatives Oversight Committee）主席康明兹（Elijah Cummings）。民主党籍的康明兹先前称川普是种族主义者，也曾痛批川普的移民政策。

川普推文写道：「边界很干净，运作完善有效率，只是非常拥挤。康明子（错字）选区却是个老鼠横行、恶心脏乱的地区。如果他在巴尔的摩花更多时间，或许就能帮上忙，清理这个非常危险和脏乱的地方。」

「没有人类会想住在那里。」

康明兹先前批评寻求庇护者在美墨边界的生活环境不佳，川普此言明显是在回敬。

民主党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）随即推文指责川普的「种族主义」攻击。

在巴尔的摩出生、父亲曾当过巴尔的摩市长的裴洛西称康明兹是「民权与经济正义的斗士」：「我们都反对针对他的种族主义攻击，也支持他坚定的领导。」

众院监督暨改革委员会25日以23对16票通过，允许康明兹对包括川普之女伊凡卡（Ivanka Trump）及女婿库许纳（Jared Kushner）等白宫官员发出传票，似乎将更进一步针对政府是否违反纪录保存法展开调查。

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