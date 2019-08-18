此内容发布于2019年8月18日 上午10:20

（法新社维尔纽斯18日电） 数百辆老爷车今天启程准备横越波罗的海3国，纪念「波罗的海之路」示威30周年。1989年8月23日有超过100万人手牵手串成人链，穿过波海3国，表达脱离苏联各自独立的诉求。

约200辆古董老爷车插上立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚3国国旗，伴随着路旁民众的欢呼声，从立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）中央广场启程，展开串连3国的旅途。

车队将在20日抵达爱沙尼亚首都塔林（Tallinn），沿路将安排一些音乐会活动。

1989年8月23日波海3国民众串起长达675公里的人链，又称为「波罗的海之路」（Baltics Way），连接维尔纽斯、拉国首都里加（Riga）和塔林，主要是为纪念1939年纳粹与苏联签署「德苏互不侵犯条约」50周年。这项声名狼藉的条约划分2国在东欧的势力范围，导致波罗的海3国遭苏联并吞。

参与的老爷车款涵盖2个世代，从1930年代出产的宾士（Mercedes-Benz）和林肯（Lincoln），到1980年代苏联时期的伏尔加（Volga）和拉达（Lada）都有。

活动发起人艾诺利斯（Egidijus Einoris）表示：「波罗的海3国所有人民30年前就团结在一起了，我们现在设法重现当时情景。」

参与老爷车串联活动的史克杜拉斯（Raimundas Skridulas）说，波罗的海之路是苏联时期最大规模的示威活动之一，更是令波罗的海3国600万民众「生命改变的关键」。

坐在1972年出厂宾士车的60岁史克杜拉斯告诉法新社：「我们当时在立陶宛北部的帕内韦日斯（Panevezys），这代表了一切，它让我们的生命变得更为美好。」

在1989年示威后6个月，立陶宛成为首个宣告独立的苏联加盟国。

波罗的海3国在1991年获得国际承认，随后在2004年加入欧洲联盟和北大西洋公约组织（NATO）。

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