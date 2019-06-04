此内容发布于2019年6月4日 上午7:50

（法新社皮多拉加4日电） 印度地方官员今天表示，据信已死在喜马拉雅山的南达代维峰（Nanda Devi）的8名登山客，他们「自知冒着生命危险」，未经许可便改变登山计画。

这8人包括4名英国人、2名美国人、1名澳洲人和1名印度人，他们由经验丰富的英国登山家莫兰（Martin Moran）带领，5月取得攀登南达代维峰东峰的许可。

然而，参与大规模搜索的军用直升机，昨天在南达代维峰发现其中5人尸体。

莫兰的登山公司5月22日在脸书（Facebook）宣布，这群登山客抵达第2座基地营后，打算尝试攀登一座6477公尺高的「未经攀登山峰」。

南达代维峰所在的印度北阿坎德省（Uttarakhand）一名官员告诉法新社：「这座山脉比圣母峰（Everest Mountain）更难攀爬。他们未通知当局就改变计画，因此自知冒着生命危险。」

这位希望维持匿名的官员还表示：「他们获准的是南达代维峰东峰的许可，任何改道都属违法。我们完全不知道他们改变计画，结果闹出人命。」

当地登山服务公司Cosmos Tour and Expedition的员工潘瓦（Surendar S. Panwar）说，莫兰经验非常丰富，先前也攀登过这个山区。「像他这样够资格的登山家怎么会犯错，令人十分意外。」

当地法官焦格丹德（Vijay Kumar Jogdande）今天告诉法新社，他们正在规划如何取回登山客的遗体。由于气候不佳且有雪崩危险，这个行动将充满危险。

焦格丹德表示：「我们今天开会讨论取回遗体的计画。」官员考虑是否派出搜救团队徒步上山或空运方式将遗体取回。

焦格丹德还说，昨天的空拍照显示，有4具遗体聚在一起，另1具遗体埋躺在相隔一段距离遭雪崩扫过的山脊。其余3名登山客的遗体据信也在附近。

官员指出，原本共有12名登山客从北阿坎德省皮多拉加县（Pithoragarh）的穆西亚里（Munsiyari）出发，他们先抵达南达代维峰东边的基地营，一周后便分成两队人马。

双方最后一次通讯是在5月26日，也就是大雪和雪崩达到高峰的前一天。之后8人队伍便未向基地营回报，这让另一队4名登山客前往搜寻，随后一名脚夫发出警报，印度当局才展开大规模搜救。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram