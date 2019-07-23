此内容发布于2019年7月23日 下午11:50

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）今天表示，联调局正调查的约1000件智慧财产的窃盗未遂案，几乎全与中国人有关。

瑞伊告诉联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）：「目前没有一个国家，比中国对美国构成更严重的反情报威胁…而我这不是随便说说。」

他说：「我在此发言的同时，全美各地可能有1000多起的调查与美国智慧财产窃盗案有关，无论是经济间谍或是反扩散，源头几乎全指向中国。」

瑞伊还说：「这项威胁深远、多样、广泛且让人伤透脑筋…这是我们所有人的首要之务，这点无庸置疑。」

参与中国窃取美国企业机密行动的被捕人数，最近几年大幅增加，无论是出于商业因素或为取得国防机密。

华府说，北京的「千人计画」加剧了这项问题。这项计画鼓励海外华裔专业人才把先进技术和知识产权带回中国，并提供奖金。

基于这类担忧，美国收紧了中国研究人员的签证政策。

美国能源部6月采取行动，禁止旗下研究人员参与中国「千人计画」，以保护美国竞争优势和国家安全。

瑞伊说，中国当局「不仅利用政府官员，还动用私营部门实体和非传统的（科技与情报）收集器等，靠着窃取爬上经济阶梯，占我们便宜」。

他说：「中国正在这里进行世代之战。」

瑞伊说：「我要阐明，这非关中国全体人民，当然也与这个国家的华裔美国人无关。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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