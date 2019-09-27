此内容发布于2019年9月27日 上午8:35

（法新社日内瓦27日电） 国际自然保育联盟（IUCN）今天警告，超过半数欧洲特有树种面临灭绝风险，其中包括具有代表性的七叶树，原因包括外来物种入侵、竭泽而渔式的伐木和都市发展。

国际自然保育联盟表示，欧洲拥有454种原生树木，42%可能从这块大陆消失。

这个保育联盟在更新其濒危物种「红色名录」（Red List）表示，有58%欧洲特有树种目前被认为面临灭绝威胁。

更令人忧心的是，更新版红色名录显示，其中15%（66种物种）被认为「极危」（critically endangered），离灭绝仅一步之遥。

人们对于处理全球环境恶化的急迫感与日俱增，原因是亚马逊野火肆虐，加上联合国5月发出警告，气候变迁和动物栖息地流失等因素正迫使100万种动植物濒临灭绝。

国际自然保育联盟认为欧洲特有树种的发展「令人忧心」，并表示虫害、疾病和人类引进的入侵物种，尤其助长这些特有树种数量减少。

联盟濒危物种红色名录部门主管希尔顿-泰勒（Craig Hilton-Taylor）发声明表示：「树木对于地球上的生命至关重要，欧洲多样性树木也替鸟类和松鼠等无数物种提供粮食来源和庇护，且在经济上扮演重要角色。」

他呼吁齐心协力「确保它们存活」，并强调必须把这些濒危物种纳入定期保育计画和土地管理之中。

国际自然保育联盟表示，七叶树已被列为易危（vulnerable），原因是其在欧洲各地数量显着减少。

这个联盟指出，七叶树数量减少主因包括源自巴尔干半岛、而后迅速扩散至整个欧洲大陆的入侵物种潜叶蛾，以及伐木、森林大火和观光业。

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