此内容发布于2019年10月21日 上午1:50

（法新社首尔21日电） 日本快时尚品牌Uniqlo（优衣库）新广告以98岁白人时尚指标人物为主角，在南韩播出时却被控洗白日本殖民史；Uniqlo今天表示，将撤下广告，不会再在南韩播出。

南韩和日本都是美国盟邦、民主政体和奉行市场经济，也都面对专横中国和拥有核武北韩的威胁，但受到东京20世纪扩张主义影响，两国近来关系极度紧绷。

最新案例就是Uniqlo的广告。

广告中，时尚指标爱普菲尔（Iris Apfel）和比他小85岁的时装设计师罗杰斯（Kheris Rogers）闲聊，聊到尾声，罗杰斯问白发苍苍的爱普菲尔，当年还是少女时都怎么穿搭。

爱普菲尔回答说：「喔，我的天哪，我记不得那么久之前的事了。」

但Uniqlo南韩子公司却稍稍变更了这段对话的字幕，改成：「我记不得80多年前的事了。」

80年前，也就是1939年、日本对朝鲜半岛殖民统治的末期，对一些南韩人而言，那仍是让人憎恶的回忆，有些人听到惨痛的过往被提起，反应还是会相当激烈。

一名网友在南韩最大入口网站Naver写道：「忘记历史的国家没有未来，我们不能忘记80年前、Uniqlo拿来开玩笑的事。」

周末期间，Naver最热门的搜寻词之一，就是「Uniqlo，慰安妇」这句话，今天多处Uniqlo店门外也有人抗议。

在南韩有186家分店的Uniqlo发声明否认洗白日本殖民史，他们说，改动广告词，只是想凸显两位主角的年龄差距，展现Uniqlo衣服的「跨世代」。

Uniqlo公关今天告诉法新社，「这广告无意暗示」殖民统治，Uniqlo已将其撤下。

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