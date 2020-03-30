新冠病毒疫情肆虐，瑞士的房地产市场也遭受冲击。 (Keystone/ennio Leanza)

2019年对于瑞士房地产投资商来说是好年景，原本他们对于2020年也充满了憧憬。现在因为新冠病毒危机极有可能出现世界范围经济危机，一切似乎都不一样了。



回顾2019，瑞士不动产商们心怀满足，虽然降低了房租，但是至少缓解了空置房的问题。2019年年底，瑞士不动产市场的价值增幅达到了3%，前一年该数值为2%，不动产咨询机构IAZI在一份报告中说。尤其是住宅楼有所增值。无论如何，从投资商的眼光来看，去年是相当满意的一年。



直至不久前，不动产投资商们对于2020年的展望还非常乐观，不仅为他们自己，IAZI咨询公司总执行官Donato Scognamiglio教授说：“对于租户们来说，2020年也是有利的一年。”因为瑞士央行的负利率政策，房地产的建设供大于需。空置房屋的问题本预计将通过降低房租的方式来得以解决。



但是在过去的几周，这些美好的憧憬被彻底颠覆。新冠病毒危机同样没有放过不动产市场。“所有对经济的预测都是空欢喜，”Scognamiglio继续说。那么，房地产将遭受怎样的冲击？



非普通危机



新冠病毒危机并不是只给人们的日程生活和行动自由带来了限制，金融世界也难以幸免，全球股市暴跌，瑞士股市也不例外。在过去的危机中-无论是2001年的互联网泡沫破灭、还是2008年的金融危机，房地产都被证实是最牢靠的投资形式。不动产投资之所以稳定，是因为就算股市崩盘，人们也依然得交房租。因此，危机状态对房地产造成的损失，会被控制在一定范围之内。



所以，以往的危机至少对于房地产商的影响并不很大。然而这次的危机能与金融危机相提并论吗？简单的回答：不能。因为新冠病毒带来的经济危机对于房地产投资商来说只是冰山一角。



在IAZI的媒体通告中，这次的危机未与2008年的金融危机进行比较，而是用1918年的西班牙流感作为对比对象。对于大规模流行病带来的危机，“目前能够衡量经济和医疗后果的预测性研究太少了。”

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封锁措施影响房租收入



在这次危机中，房租收入是否能像在之前的经济危机中一样万无一失呢？现在还不能确保。民众依然要居住，普通公寓的房租应该相对不会受到太大影响。然而企业租用厂房、商店和办公室，它们也是重要的房租缴纳者。疫情肆虐，目前瑞士除了超市、药店或邮局和银行之外，其他店铺全部关闭，所以，需要缴纳租金使得许多小企业也遇到了财政困境。



这样的情况对于IAZI的专家来说有些措手不及，Scognamiglio教授说：“我们从未考虑过，理发店、购物中心关门了怎么办？面包店营业额缩减了怎么办？”在贸易和酒店领域，有可能出现房租缺失。



公寓楼依然安全



尽管如此，Scognamiglio依然谨慎地心怀乐观。他认为，虽然目前的封锁造成了消费低迷，但疫情结束之后定会补回来。



公寓楼依然是安全的投资方向：“如果有人问我，如果在今后半年有机会买一座公寓楼，我会不会买，我的回答一定是：’会！‘如果问，现在手里有好几幢公寓楼，我应该感到高兴吗？回答是：三个’是‘！”



至于独门独院的一幢住宅，稍微有些不确定性。现在，房屋中介见客户和带客户看房难免会有些不便，因为搬家是全家人的事，所以，在目前这种情况下买房不太占优势。许多想要买房的人，也因为目前的经济形势而不敢出手进行大手笔投资。



可能出现不动产危机



Scognamiglio相信：“不动产危机很有可能到来，但不会像次贷危机时那么严重。”他希望官方会拿出举措稳定局面。瑞士联邦已经许诺了420亿瑞郎的经济扶助金。



只有当利息也同时大幅增长时，才有可能出现房地产的崩溃。瑞士人不到万不得已绝不愿放弃自己的房子，一些相应的变化有可能会出现。但无论如何，Scognamiglio坚信：“市场一定会再度重新恢复活力。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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