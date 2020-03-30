新冠病毒疫情肆虐，瑞士的房地產市場也遭受衝擊。 (Keystone/ennio Leanza)

2019年對於瑞士房地產投資商來說是好年景，原本他們對於2020年也充滿了憧憬。現在因為新冠病毒危機極有可能出現世界範圍經濟危機，一切似乎都不一樣了。



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回顧2019，瑞士不動產商們心懷滿足，雖然降低了房租，但是至少緩解了空置房的問題。 2019年年底，瑞士不動產市場的價值增幅達到了3%，前一年該數值為2%，不動產諮詢機構IAZI在一份報告中說。尤其是住宅樓有所增值。無論如何，從投資商的眼光來看，去年是相當滿意的一年。



直至不久前，不動產投資商們對於2020年的展望還非常樂觀，不僅為他們自己，IAZI諮詢公司總執行官Donato Scognamiglio教授說：“對於租戶們來說，2020年也是有利的一年。”因為瑞士央行的負利率政策，房地產的建設供大於需。空置房屋的問題本預計將通過降低房租的方式來得以解決。



但是在過去的幾週，這些美好的憧憬徹底被顛覆。新冠病毒危機同樣沒有放過不動產市場。 “所有對經濟的預測都是空歡喜，”Scognamiglio繼續說。那麼，房地產將遭受怎樣的衝擊？



非普通危機

新冠病毒危機並不是只給人們的日程生活和行動自由帶來了限制，金融世界也難以倖免，全球股市暴跌，瑞士股市也不例外。在過去的危機中-無論是2001年的互聯網泡沫破滅、還是2008年的金融危機，房地產都被證實是最牢靠的投資形式。不動產投資之所以穩定，是因為就算股市崩盤，人們也依然得交房租。因此，危機狀態對房地產造成的損失，會被控制在一定範圍之內。



所以，以往的危機至少對於房地產商的影響並不很大。然而這次的危機能與金融危機相提並論嗎？簡單的回答：不能。因為新冠病毒帶來的經濟危機對於房地產投資商來說只是冰山一角。



在IAZI的媒體通告中，這次的危機未與2008年的金融危機進行比較，而是用1918年的西班牙流感作為對比對象。對於大規模流行病帶來的危機，“目前能夠衡量經濟和醫療後果的預測性研究太少了。”

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封鎖措施影響房租收入

在這次危機中，房租收入是否能像在之前的經濟危機中一樣萬無一失呢？現在還不能確保。民眾依然要居住，普通公寓的房租應該相對不會受到太大影響。然而企業租用廠房、商店和辦公室，也是重要的房租繳納者。疫情肆虐，目前瑞士除了超市、藥店或郵局和銀行之外，其他店鋪全部關閉，所以，需要繳納租金使得許多小企業也遇到了財政困境。



這樣的情況對於IAZI的專家​​來說有些措手不及，Scognamiglio教授說：“我們從未考慮過，理髮店、購物中心關門了怎麼辦？麵包店營業額縮減了怎麼辦？”在貿易和酒店領域，有可能出現房租缺失。



公寓樓依然安全

儘管如此，Scognamiglio依然謹慎地心懷樂觀。他認為，雖然目前的封鎖造成了消費低迷，但疫情結束之後定會補回來。



公寓樓依然是安全的投資方向：“如果有人問我，如果在今後半年有機會買一座公寓樓，我會不會買，我的回答一定是：'會！'如果問，現在手裡有好幾幢公寓樓，我應該感到高興嗎？回答是：三個'是'！”



至於獨門獨院的一幢住宅，稍微有些不確定性。現在，房屋仲介見客戶和帶客戶看房難免會有些不便，因為搬家是全家人的事，所以，在目前這種情況下買房不太佔優勢。許多想要買房的人，也因為目前的經濟形勢而不敢出手進行大手筆投資。



可能出現不動產危機

Scognamiglio相信：“不動產危機很有可能到來，但不會像次貸危機時那麼嚴重。”他希望官方會拿出措施穩定局面。瑞士聯邦已經許諾了420億瑞郎的經濟補助。



只有當利息也同時大幅增長時，才有可能出現房地產的崩潰。瑞士人不到萬不得已絕不願放棄自己的房子，一些相應的變化有可能會出現。但無論如何，Scognamiglio堅信：“市場一定會再度重新恢復活力。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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