罗氏高度自动化新冠病毒检测系统，是首个获得美国食品药品管理局批准紧急使用授权的商业化检测法。 (Keystone / Marijan Murat)

瑞士制药巨擘罗氏(Roche)表示，继其研发的高度自动化新冠病毒检测系统获批之后，目前，该公司正夜以继日、昼夜不停地全天候赶工，以期提供尽可能多的检测。



上周五(3月13日)，在遏制新冠病毒肆意蔓延、仅屈指可数的少数国家得以幸免的全球战役中，世界终于看到了一线希望和一道曙光：美国食品药品管理局(FDA)批准了罗氏旗下名为“cobas SARS-CoV-2”的全自动新冠病毒测试紧急使用授权，从而用于定性检测符合美国疾控中心临床标准的新冠病毒确诊患者的鼻咽和口咽拭子样本。此举使得罗氏cobas SARS-CoV-2成为针对新冠病毒的首个商业化测试工具。



有了指定的“紧急使用授权”(EUA)以及在欧洲范围内适用于体外诊断产品的CE认证，罗氏新型检测系统，得以部署和运用到美国和欧洲的医院及实验室中，从而为各家医疗机构和实验室提供了大规模扩大新冠病毒诊断检测的潜力。



罗氏集团首席执行官塞文林·施瓦恩(Severin Schwan)在接受瑞士德语电视台SRF采访时介绍，与现有的多种新冠病毒检测法形成鲜明对比的是，这套系统实现了高度自动化，因此，能“有效减轻目前医疗系统所面临的(检测)负担”。



通过采集和运用患者的鼻咽和口咽拭子样本，该检测系统能够定性检测出拭子样本中SARS-CoV-2的“基因信号”-即新冠病毒核糖核酸(新冠病毒RNA)。由医护人员从符合临床或流行病学检测标准的患者身上采集的拭子样本，会被送到配备了罗氏cobas 6800或cobas 8800系统的实验室里进行诊断检测。cobas 6800和cobas 8800系统的生产地址，位于距苏黎世市不到一小时之遥的罗特克罗伊茨(Rotkreuz)。



据施瓦恩介绍，该系统每天可进行4000多次检测。在该系统上运行的样本，能够在3.5小时内显示检测结果，其效率已达到罗氏现有检测所需时长的十分之一。



罗氏在一份新闻声明中称，其生产的外观看似大型打印机的cobas 6800或cobas 8800系统，目前已可“广泛应用”。不过，面对外界针对具体已出产多少台新冠病毒检测系统、以及分别部署到哪些地方的提问，罗氏新闻发言人谢绝对此作出回答。该公司预计，在美国境内，每周将提供40万次左右的检测，而在全球范围内，罗氏新型检测系统每周能提供的检测量将会超过300万次。



“罗氏致力于提供尽可能多的测试，计划达到我们生产能力的极限，”罗氏在公开声明中写道。据罗氏新闻发言人称，检测的分配，将根据哪些地区拥有最庞大的患者数量以及受疫情影响最严重的社区而定。



截至目前，罗氏仍尽量避免透露自动化新冠病毒检测系统的具体售价，它指出：“(罗氏)首要考虑的，是将检测提供给有需要的人。”





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(翻译：张樱)

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