ChatGPT生成吉卜力风格图像网路爆红 白宫也发文凑热闹

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约27日电） OpenAI新推出的ChatGPT图像生成器，因能生成具日本动画工作室吉卜力风格的迷因图，在网路上爆红，但引发外界质疑是否侵权。吉卜力旗下作品包含「龙猫」和「魔法公主」。

这些图片迅速在网路上爆红，甚至连OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）都将社群平台X的个人头像换成吉卜力风格，立即引发外界质疑OpenAI是否涉及侵权。OpenAI目前已因未经授权使用素材而面临多起诉讼。

自这个图像生成器昨天上线以来，网友已利用该工具生成包含马斯克（Elon Musk）与美国总统川普（Donald Trump）、「魔戒」（The Lord of the Rings），以及重现911事件场景的吉卜力风格图片，且正在各大线上平台广为流传。

白宫今天也在X发布一张吉卜力风格图片，内容叙述一名流着泪的嫌疑犯遭美国移民官员戴上手铐，准备驱逐出境。

阿特曼表示，原本计划在平台上免费提供这个服务，但由于这款新生成器的回响出乎意料热烈，因此目前将仅限付费用户使用。

根据报导，ChatGPT之前已提供生成图片的服务，但这个由GPT-4o模型支援的最新版生成器，能透过简洁的指令获得更精致的结果，之前是无法做到的。

随着这波热潮，一段2016年的影片再度浮上台面。影片中有人向动画大师宫崎骏展示AI生成动画的画面，他对此表示：「我根本不会想将这项技术应用到我的作品中。我强烈认为这是对生命本身的侮辱。」