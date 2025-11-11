COP30 纽松大力抨击川普能源政策

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西贝伦11日电） 加州州长纽松（Gavin Newsom）今天在联合国气候峰会抢尽风头，猛烈抨击政治对手美国总统川普力挺化石燃料的理念。

川普并未出席在巴西举行的联合国气候峰会。

纽松向来被视为2028年代表民主党问鼎白宫的可能人选。他批评川普退出「巴黎气候协定」，指责其力挺石油的立场「一错再错」。

纽松表示，民主党政府将「毫不犹豫」地重新加入「巴黎协定」。

纽松回答媒体时说，「这既是道义上的承诺，也是经济上的必然选择，两者兼而有之。他（川普）不是一次，而是两次退出协定，这实在令人憎恶。」

联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）选在巴西亚马逊雨林城市，巴拉州（Para）首府贝伦（Belem）举行。纽松与巴拉州州长巴尔巴柳（Helder Barbalho）共同出席在码头举行的活动。

纽松对外大力宣传加州的环保成就，指出加州目前2/3电力来自再生能源。

川普一上任便宣布美国退出「巴黎气候协定」，并对人类活动导致全球暖化的说法嗤之以鼻，称其为「骗局」。

不过，气候组织（Climate Group）政府与政策执行主任巴特尔（Champa Patel）指出，美国各州仍可依循前总统拜登（Joe Biden）政府所留下的气候政策蓝图行动。