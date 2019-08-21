2019年德国科隆国际游戏展上的卡通人物 (Keystone / Oliver Berg)

瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)表示，他之所以去参加科隆国际游戏展是因为计算机和电子游戏是一种重要的文化表现形式。

本周二，在德国科隆举行的科隆国际游戏展(Gamescom 英)外部链接上，贝尔赛(多语)外部链接将游戏称为“全球重要行业”，其营业额是“电影行业的三倍以上”。

他说他亲自到场，与所有在场的瑞士游戏开发商一起见证游戏业的发展。贝尔赛在演讲中表示：“我来到这里同时也是因为我自己也是个游戏迷：喜爱游戏情节设计、视觉效果和音乐，走进游戏讲述的故事，了解游戏这种特殊的文化表现形式。游戏是创新、研究和文化的混合体。”

Tweet tweet I’m looking forward to #gamescom2019 in #Cologne; a Mecca for game aficionados from around the world and a gathering place for the booming games industry 🕹 Games developers from Switzerland are at the heart of the action with their exciting output and fresh ideas 💡👏🏻 @gamescom pic.twitter.com/wq1FgpxPi3 — Alain Berset (@alain_berset) August 19, 2019

在科隆国际游戏展上，有18家瑞士游戏工作室在瑞士文化基金会(Pro Helvetia 多语)外部链接赞助的“瑞士游戏馆”中展示各自的产品。委员会于九年前开始推广游戏。

贝尔赛说，瑞士政府正在研究一个试点项目，项目将为游戏公司提供系统化定期的资金支持。从2021年到2024年，该项目将为瑞士文化基金会每年提供200万瑞郎的资金用于“设计和交互式数字媒体”。

在科隆国际游戏展上，阿兰·贝尔赛站在绿色上衣的男士身后，与瑞士文化基金会会长菲利普·比朔夫(Philippe Bischof)和瑞士游戏业代表团合影。

( Copyright: Julia Malcher)

瑞士的电子游戏行业雇佣了近600名员工，年营收额为1.47亿瑞郎(合1.5亿美元)。瑞士游戏已经赢得了150多个国际奖项。2009年，瑞士游戏创业公司还不到十几家。瑞士游戏开发者协会(多语)外部链接的数据显示，现在这类公司有近130家。

获奖科研 计算机游戏“改善注意广度” 瑞士某神经科学家发现计算机游戏实际上可改善注意力，因而获颁100万瑞郎(约合687.3万元人民币)的科研奖金。日内瓦大学的达芙妮·巴夫利耶(Daphne Bavelier)就是2019年度克劳斯·J·雅各布斯奖(Klaus J Jacobs prize)的获奖者。 此内容发布于2019年7月8日 下午4:57 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Computer games ‘improve attention span’

瑞士资讯SWI swissinfo.ch/sm

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram