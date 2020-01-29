瑞士选手Nick Puentner于2020年1月22日在瑞士莱森镇(Leysin)举办的2020年洛桑冬季青年奥运会男子单板滑雪项目中一展身手。 (Keystone / Valentin Flauraud)

一份国家报告显示，与体育运动相关的活动，每年能为瑞士经济创利222亿瑞郎(折合人民币1579亿元)。



根据瑞士联邦体育局本周二(1月28日)基于2017年相关数据发布的最新报告(多语)外部链接，总体来看，体育运动所带来的直接或间接收入，占瑞士全年国内生产总值的1.7%。这一份额，足以与机械工具行业或金属制品行业媲美。



瑞士体育产业共涵盖9.79万名全职从业人员，占全国各行各业在岗雇员总人数的2.4%。



报告指出，自2005年迄今，瑞士体育产业总营业额的增幅已高达41%，且在短短12年间新增1.1万个工作岗位。



体育设施为瑞士经济创造了比重最大的收益增值(23%)，其次是独立的各家体育俱乐部(19%)以及体育旅游业(18%)。从2005年至今，瑞士与体育运动相关的各类活动及服务创利，由占全年国内生产总值的8%增长至11%。



体育产业总营业额之所以增长，部分原因是由于在瑞士组织举办的各类大型国际体育赛事，比方说2014年举办的欧洲田径锦标赛，以及2017年举办的世界高山滑雪锦标赛。



预计由瑞士洛桑主办的2020年冬季青年奥运会，会给今年的瑞士经济创造更丰厚的收益。冬青会已于1月9日至11日在洛桑和瑞士其他三个州、以及跨越法瑞边境的法国城市Les Tuffes共计7地举行。本届冬青奥会共有1872名选手参赛。来自世界各地79个国家的15至18岁精英运动员将在赛场上奋力拼搏，以在各自的竞技项目中角逐桂冠。据国际奥委会官员称，共有64万名观众关注了此次盛会。

Federal Sports Office/sb

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