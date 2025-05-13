The Swiss voice in the world since 1935
登录

Fed官员：美中关税虽有缓解 经济成长仍承压

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）资深官员表示，华盛顿和北京同意暂时降低针锋相对的关税，显示贸易有所改善，但关税水准仍然很高，可能对经济成长造成压力。

联准会理事库格勒（Adriana Kugler）在爱尔兰举行的研讨会发表上述言论。美国和中国先前表示，在谈判持续进行的90天内，两国将大幅降低彼此商品的关税。

库格勒表示：「就两国贸易而言，这显然是一种进步。」

但她补充说，关税水准依然「相当高」，世界最大经济体美国也仍从中国进口许多商品。

根据最新协议，美国将把对中国商品的关税从145%降至30%，而中国的报复性关税则将从125%降至10%。

库格勒警告说：「我仍预期物价会上涨，经济会放缓。」尽管她认为情况不会像之前那么严重。

她表示，所有人的目光都集中在这90天的暂停期能否持续下去，而目前情况正朝正确方向发展。

她今天在准备好的演说中还表示：「贸易政策正在演变，且可能继续变化，甚至就在今天早上。」

「即使关税保持在接近目前宣布的水准，似乎也可能产生重大的经济效应。」

这些关税带来的不确定性已对经济产生影响，打击市场情绪，并导致企业增加进口，以应对新的关税。

川普今年1月重返白宫以来，对盟友和对手都徵收了关税，包括对大多数美国贸易伙伴徵收10%关税，并对中国商品徵收高额关税。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Geraldine Wong Sak Hoi

你对各国将垃圾“出口”到他国有何看法？

垃圾废物贩运给很多低收入国家带来了严重的健康和环境问题。那么，这些国家是否应该禁止废物进口呢？

参与讨论
3
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
3
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
3
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团