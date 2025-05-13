Fed官员：美中关税虽有缓解 经济成长仍承压

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）资深官员表示，华盛顿和北京同意暂时降低针锋相对的关税，显示贸易有所改善，但关税水准仍然很高，可能对经济成长造成压力。

联准会理事库格勒（Adriana Kugler）在爱尔兰举行的研讨会发表上述言论。美国和中国先前表示，在谈判持续进行的90天内，两国将大幅降低彼此商品的关税。

库格勒表示：「就两国贸易而言，这显然是一种进步。」

但她补充说，关税水准依然「相当高」，世界最大经济体美国也仍从中国进口许多商品。

根据最新协议，美国将把对中国商品的关税从145%降至30%，而中国的报复性关税则将从125%降至10%。

库格勒警告说：「我仍预期物价会上涨，经济会放缓。」尽管她认为情况不会像之前那么严重。

她表示，所有人的目光都集中在这90天的暂停期能否持续下去，而目前情况正朝正确方向发展。

她今天在准备好的演说中还表示：「贸易政策正在演变，且可能继续变化，甚至就在今天早上。」

「即使关税保持在接近目前宣布的水准，似乎也可能产生重大的经济效应。」

这些关税带来的不确定性已对经济产生影响，打击市场情绪，并导致企业增加进口，以应对新的关税。

川普今年1月重返白宫以来，对盟友和对手都徵收了关税，包括对大多数美国贸易伙伴徵收10%关税，并对中国商品徵收高额关税。