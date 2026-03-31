Fed暂观望能源危机 但留意深层通膨风险

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（法新社华盛顿30日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，联准会可以无视中东战争引发的能源冲击，但若成本上涨改变了通膨预期，联准会可能必须采取行动。

鲍尔在哈佛大学活动中表示：「通常的做法是忽略任何供应冲击。」

他解释说，这是因为「能源冲击往往来得快去得也快」，但货币政策的调整则需要一段时间才能渗透到整体经济中。

他此言发表于美国和以色列2月28日空袭伊朗，随后引发德黑兰报复并严格限制荷莫兹海峡通行之后。

荷莫兹海峡是能源运输的重要航道，随着战争进入第5周，全球油价因此飙升。

美国汽油价格已大幅上涨，威胁这个全球最大经济体的通膨走高。

鲍尔表示，就目前而言，「我们觉得政策处于有利位置，可以观望局势的后续发展」。

他强调，「短期之外，通膨预期似乎仍稳定」。但他也承认，供应冲击可能会使民众预期价格持续上涨。

鲍尔指出，联准会正面临稳定物价与低失业率这两大目标间的「拉锯」，目前同时存在通膨升温与劳动市场疲软的风险。

当被问及再次发生金融危机的风险时，鲍尔表示， 2008年全球金融危机以来，美国已「大幅强化」了金融体系。

他说，虽然官员不应试图透过规管来「消灭风险」，但有必要维持金融体系的韧性。