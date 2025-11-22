G20峰会强调多边主义 领袖忧地缘政治阻碍合作

afp_tickers

2 分钟

（法新社约翰尼斯堡22日电） 美国缺席情况下，各国领袖今天在南非20国集团（G20）峰会警告，地缘政治裂痕威胁到G20在解决经济危机方面的角色。

G20首度在非洲举行峰会。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在开幕致词时表示：「我们面对重大挑战，在座各方却难以共同解决这些危机。」

他警告，国际合作出现裂痕下，「G20或许已走到一个周期的尽头」。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）也同意：「毫无疑问，前方道路困难重重。」他强调：「我们必须重新找回建设性角色，以因应当前全球挑战。」

不过，峰会东道主、南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）主张，G20依然是国际合作的关键。他说：「G20凸显多边主义的重要性，并体认到我们面临的种种挑战唯有透过合作、协调与伙伴关系才能化解。」

G20由19个国家、欧洲联盟（European Union）及非洲联盟（African Union）组成，合计占全球国内生产毛额（GDP）的85%，人口则约占全球2/3。

与会领袖通过峰会联合宣言，内容涵盖气候、能源、债务永续、关键矿产协议，并共同呼吁在乌克兰、刚果民主共和国、苏丹以及「被占领的巴勒斯坦领土」落实「公正」的和平。