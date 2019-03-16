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跟随牧群 瑞士最后的游牧牧羊人

The flock of sheep of wandering shepherd Jose Carvalho near a housing estate.


Naemi Abegglen helps with the sheep while taking the underpass of a motorway.


The animals of wandering shepherd Jose Carvalho on a road near Seuzach.


At the motorway near the Forrenberg rest stop.


Jose Carvalho and his animals.
Jose Carvalho crosses a road with his animals.
Jose Carvalho with his donkey
Jose Carvalho
Jose Carvalho with his donkey
Jose Carvalho with his flock of sheep
Jose Carvalho with his donkey, setting up camp.
Jose Carvalho and Naemi Abegglen install a netted to pen the flock in over night.
image gallery about

整个冬季，游走四方的牧羊人José Carvalho都马不停蹄地忙着带领他的羊群体验一次“瑞士穿越之旅”。由于近年来瑞士都市建设进程加速、城市空间肆意蚕食耕地牧场，传统耕作的“放养”模式，已越来越难存活。摄影师Moritz Hager陪伴瑞士最后的游牧牧群及其主人，见证了他们一天的放养生活。

每逢夏季，José Carvalho会带着他麾下的800头羊徜徉在瑞士东南部格劳宾登州的阿尔卑斯山上；时光荏苒渐入冬季，他便扬鞭赶着460头左右的羊，徒步启程穿越苏黎世附近的温特图尔地区，沿途密切留意可供他的绵羊和毛驴大快朵颐一番的草场。

对他而言，想要在错落有致且密匝紧凑的道路、居民住宅区、高速公路以及明令严禁涉足的禁区之间找到合一方牧地，实属不易。牧羊人José和他率领的羊群往往被视为难得一见的都市奇观，途径的路人时常熄火停车，掏出手机，以记录下这一幕颇具戏剧性的大批牲畜漫步横贯柏油公路的奇景。

悠久传统

出生于葡萄牙的José Carvalho，眼下与家人一道定居在瑞士苏黎世州一所名为Tutschgenhof的有机农场里。作为现如今瑞士境内仅存屈指可数的牧羊人之一，他始终遵循传统的转场放牧习俗，每年两度手扬牧鞭、打着口哨、赶着羊群和两只忠心耿耿的牧羊犬，安步当车靠着两条腿辗转于天然牧场之间。由于缺乏确切资料，因此，很难估计瑞士全国究竟还有几户牧羊人秉持着这一山民传统。如今，愈发密集的聚居人口、农业基础设施以及对适耕农地的激烈竞争与蚕食，使得牧羊人越来越难以在现代社会中找到赖以容身的一席之地。瑞士日异月殊的社会变迁，导致游牧牧羊人群体急遽缩减：粗略估算，现今仅有40群游牧牧群(多语)外部链接分散于瑞士各地。

守护照看牧群的牧羊人这一行当，在瑞士可谓源远流长。早在公元前5000年(英)外部链接，瑞士西南部的牧民就已开始赶着羊群，徒步沿着古老牧道，一步一个脚印地前往阿尔卑斯山地坐落于海拔2750米处的天然肥美草场。

带有限制条件的开放

在苏黎世州，游牧牧羊人们需向官方兽医办事处申领许可获批之后，才能在该地区放牧。当地规章条例针对每位牧羊人可允许带领多少只动物，以及放牧途中须有其他动物负责严密监督等事项，事无巨细地作出了明确规定。依据苏黎世州规定，每位游牧牧羊人每次最多可带出400只育肥羊(即出生于春季的羊羔，它们会在一轮放牧结束后被送进屠宰场)，且必须由两只及以上数量的牧羊犬全程开道、陪伴监管。除了苏黎世州，该地区的所有农民也必须大开门户，为游牧牧群放行，容许牧羊人带着羊群经过这些农户的领地。

凭借一身厚实的“纯羊毛大衣”，绵羊面对严寒气温的耐受力极高，不仅如此，它们还能在皑皑积雪下刨出可供食用的草料-和恃宠而骄的奶牛截然不同的是，绵羊并不挑食，即便是面对结冻的草，它们也能痛快淋漓地大饱口福。尽管如此，按照瑞士牧群保护协会(多语)外部链接所述，如果因降雨等恶劣气候条件导致部分地区密集堆冰，那么游牧牧民就必须要么给动物提供额外的补给“加餐”，要么就中止牧群的冬季迁徙之旅。

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