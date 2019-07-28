说到澳门，中国人会想到东方赌城，以及与之关联的金钱、奢华、光鲜、 纸醉金迷的生活方式。



中国人好赌，但是中国禁赌，所以这座旧时葡萄牙的殖民地城市，一直是中国人梦想的赌博之地。每年30万游客来到这个面积只有30 km²(陆地面积)地方，几乎人人都会在赌场小试一把运气。而且，中国新闻中经常会有某某贪官、巨富在澳门一夜赌掉千万甚至上亿人民币的新闻，



除了赌场，你在这里还能看到复制的威尼斯、巴黎、罗马城市和建筑，让游客有一种来澳门旅行，就可以逛欧洲标志性的建筑的体验。多数建筑和装潢都指向美国或欧洲，因为那里代表着金钱和奢华，还有黄金的颜色。

从瑞士摄影师Christian Lutz的作品中，你可以体会那种贫富差异，富人所到之处都是金色的，大腹便便、身着不合身西装和拖鞋的新贵们与金碧辉煌、一尘不染的酒店偶尔还是显得有些格格不入。



Lutzd的这本摄影集«The Pearl River» (英、德)外部链接已由Edition Patrick Frey出版社出版，但是书中除了标题和作者名，没有其他任何一个字。

澳门1999年12月20日回归中国。中国承诺其保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。今年是澳门回归中国20年。 信息框结尾

那么，他到底想告诉读者什么？空虚、富有、对比？或许他想引发读者对光鲜亮丽世界背后的思考？这里，摄影师亲自告诉你：

瑞士资讯swissinfo.ch：您为什么选择澳门，澳门对您的吸引力是什么？

Christian Lutz：《珠江》项目可以说是我在拉斯维加斯拍摄的《塞硬币》(Insert Coins 多语)外部链接系列的姊妹篇，想要表现的是中美两国赌场间的对比与共通。



瑞士资讯swissinfo.ch：为什么给这本摄影集起名叫《珠江》(The Pearl River)?



Ch. L：您一定已经明白，这其实是个隐喻，是对财富的讽喻。这条河流经的地域并不远，只比澳门所在的珠江三角洲稍北一些。它把珠子丢在澳门，把贝壳抛在河岸。这本摄影集的第一幅和最后一幅照片非常形象地刻画出这个隐喻……



瑞士资讯swissinfo.ch：通过这本摄影集，您想表现什么，想传达给读者什么信息？



Ch. L：我的职责不是告诉人们什么，我也不是摄影记者。我觉得我拍出了一个童话，说的是全球化世界的消费幻象。

瑞士摄影师Christian Lutz (1973)的作品是他对社会主题和动态的精确观察，作品的重点在于对政治、经济和宗教力量的表现。他的摄影作品曾获得过多个奖项，并定期在国内外展出。从1996年起他一直居住在日内瓦并成为一名自由摄影师。

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瑞士资讯swissinfo.ch：澳门给了您什么意外或惊喜？澳门有什么独特之处？

Ch. L：赌场和消费主义在全球化现状下的本质。我恰恰不认为处于全球化世界当中的澳门能有何独特之处。



瑞士资讯swissinfo.ch：从您的这本摄影集中，人们能看到了一个纸醉金迷、非常奢华的世界，但是，偶尔也有穷人的画面。光鲜靓丽的背后，贫穷的生活是什么样的？



Ch. L：我认为自己并没有对贫富做简单和二元化的对比。您所暗示的老城区的那些人物形象，其实是在那个遍地赌场之处的人的呼吸。他们总得走出空调房间，嗅一嗅潮湿、肌肤，听一听蚊子的嗡鸣和公路的噪声……否则观众也被它压抑出苦闷……



瑞士资讯swissinfo.ch：从照片上看，去澳门的中国游客看上去都很富有，但总感觉与他们周围环境不太相容，到底有什么不对？



Ch. L：我也要向您问出同样的问题。我的照片就是要提出问题，您注意到这些让我很高兴。我就是要让您、让看照片的人来找到问题的答案。



瑞士资讯swissinfo.ch：一些中国游客在国外给人的印象是：钱是有了，道德呢？文化呢？您怎么看待这个问题？



Ch. L：我们生活在一个不幸的全球化的世界，可以说，我未曾在路氹城的众多赌场里注意到中国或是葡萄牙的文化印记。此前我曾在拉斯维加斯做过一个名为《塞硬币(Insert Coins)》的系列，它的后续讨论的是这个问题。不得不说，在这个文化单一的全球化世界，大洋此岸和彼岸(澳门和拉斯维加斯)都没什么区别。

瑞士资讯swissinfo.ch：作为摄影师，您是如何获得赌场拍摄权的？

Ch. L：作为西方游客，有时我得到了很好的接待，有时我却让人始料未及。



瑞士资讯swissinfo.ch：作为摄影师，你怎么看待中国管理下的澳门？您怎么看待澳门未来的经济和发展？



Ch. L：就赌场利润带来的经济实力而言，澳门超越了拉斯维加斯。这也是我的项目的先决条件。以前老大是美国，现在是中国。这个名为《黄金国(Eldorado)》的艺术项目以对话的形式展现这两个系列，目前正在法国阿尔勒(Arles)的国际摄影节(Rencontres internationales de la photographie)上展出。它述说的就是力量由美国向中国的转换。



我想在20年后再看看澳门，去观察一下发生在拉斯维加斯的灾难是否也在澳门上演……



瑞士资讯swissinfo.ch：最后，在澳门这些光鲜亮丽社会的背后，到底隐藏着什么？



Ch. L：应该是您把您的答案告诉我，我认为自己通过照片展示了……不管怎么说，我在照片里给出了蛛丝马迹……



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