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«The Pearl River» -珠江 澳门-纸醉金迷的世界

Night Skyline Macao
Escalator
Goundas
Exhausted
3 Männer
Tea party
Familiydinner
Junior Banker
Venedig in Macao
Shopping
Feenreigen
Golden Tree
Old district
Nightly Coast
Galerie über Macao, Christian Lutz

说到澳门，中国人会想到东方赌城，以及与之关联的金钱、奢华、光鲜、 纸醉金迷的生活方式。

中国人好赌，但是中国禁赌，所以这座旧时葡萄牙的殖民地城市，一直是中国人梦想的赌博之地。每年30万游客来到这个面积只有30 km²(陆地面积)地方，几乎人人都会在赌场小试一把运气。而且，中国新闻中经常会有某某贪官、巨富在澳门一夜赌掉千万甚至上亿人民币的新闻，

除了赌场，你在这里还能看到复制的威尼斯、巴黎、罗马城市和建筑，让游客有一种来澳门旅行，就可以逛欧洲标志性的建筑的体验。多数建筑和装潢都指向美国或欧洲，因为那里代表着金钱和奢华，还有黄金的颜色。

从瑞士摄影师Christian Lutz的作品中，你可以体会那种贫富差异，富人所到之处都是金色的，大腹便便、身着不合身西装和拖鞋的新贵们与金碧辉煌、一尘不染的酒店偶尔还是显得有些格格不入。

Lutzd的这本摄影集«The Pearl River» (英、德)外部链接已由Edition Patrick Frey出版社出版，但是书中除了标题和作者名，没有其他任何一个字。

澳门1999年12月20日回归中国。中国承诺其保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。今年是澳门回归中国20年。

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那么，他到底想告诉读者什么？空虚、富有、对比？或许他想引发读者对光鲜亮丽世界背后的思考？这里，摄影师亲自告诉你：

瑞士资讯swissinfo.ch：您为什么选择澳门，澳门对您的吸引力是什么？

Christian Lutz：《珠江》项目可以说是我在拉斯维加斯拍摄的《塞硬币》(Insert Coins 多语)外部链接系列的姊妹篇，想要表现的是中美两国赌场间的对比与共通。

瑞士资讯swissinfo.ch为什么给这本摄影集起名叫《珠江》(The Pearl River)?

Ch. L：您一定已经明白，这其实是个隐喻，是对财富的讽喻。这条河流经的地域并不远，只比澳门所在的珠江三角洲稍北一些。它把珠子丢在澳门，把贝壳抛在河岸。这本摄影集的第一幅和最后一幅照片非常形象地刻画出这个隐喻……

瑞士资讯swissinfo.ch：通过这本摄影集，您想表现什么，想传达给读者什么信息？

Ch. L：我的职责不是告诉人们什么，我也不是摄影记者。我觉得我拍出了一个童话，说的是全球化世界的消费幻象。

瑞士摄影师Christian Lutz (1973)的作品是他对社会主题和动态的精确观察，作品的重点在于对政治、经济和宗教力量的表现。他的摄影作品曾获得过多个奖项，并定期在国内外展出。从1996年起他一直居住在日内瓦并成为一名自由摄影师。

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瑞士资讯swissinfo.ch澳门给了您什么意外或惊喜？澳门有什么独特之处？

Ch. L：赌场和消费主义在全球化现状下的本质。我恰恰不认为处于全球化世界当中的澳门能有何独特之处。

瑞士资讯swissinfo.ch：从您的这本摄影集中，人们能看到了一个纸醉金迷、非常奢华的世界，但是，偶尔也有穷人的画面。光鲜靓丽的背后，贫穷的生活是什么样的？

Ch. L：我认为自己并没有对贫富做简单和二元化的对比。您所暗示的老城区的那些人物形象，其实是在那个遍地赌场之处的人的呼吸。他们总得走出空调房间，嗅一嗅潮湿、肌肤，听一听蚊子的嗡鸣和公路的噪声……否则观众也被它压抑出苦闷……

瑞士资讯swissinfo.ch：从照片上看，去澳门的中国游客看上去都很富有，但总感觉与他们周围环境不太相容，到底有什么不对？

Ch. L：我也要向您问出同样的问题。我的照片就是要提出问题，您注意到这些让我很高兴。我就是要让您、让看照片的人来找到问题的答案。

瑞士资讯swissinfo.ch：一些中国游客在国外给人的印象是钱是有了道德呢文化呢您怎么看待这个问题

Ch. L：我们生活在一个不幸的全球化的世界，可以说，我未曾在路氹城的众多赌场里注意到中国或是葡萄牙的文化印记。此前我曾在拉斯维加斯做过一个名为《塞硬币(Insert Coins)》的系列，它的后续讨论的是这个问题。不得不说，在这个文化单一的全球化世界，大洋此岸和彼岸(澳门和拉斯维加斯)都没什么区别。

瑞士资讯swissinfo.ch：作为摄影师，您是如何获得赌场拍摄权的？

Ch. L：作为西方游客，有时我得到了很好的接待，有时我却让人始料未及。

瑞士资讯swissinfo.ch：作为摄影师，你怎么看待中国管理下的澳门？您怎么看待澳门未来的经济和发展？

Ch. L：就赌场利润带来的经济实力而言，澳门超越了拉斯维加斯。这也是我的项目的先决条件。以前老大是美国，现在是中国。这个名为《黄金国(Eldorado)》的艺术项目以对话的形式展现这两个系列，目前正在法国阿尔勒(Arles)的国际摄影节(Rencontres internationales de la photographie)上展出。它述说的就是力量由美国向中国的转换。

我想在20年后再看看澳门，去观察一下发生在拉斯维加斯的灾难是否也在澳门上演……

瑞士资讯swissinfo.ch：最后，在澳门这些光鲜亮丽社会的背后，到底隐藏着什么？

Ch. L：应该是您把您的答案告诉我，我认为自己通过照片展示了……不管怎么说，我在照片里给出了蛛丝马迹……

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