說到澳門，中國人會想到東方賭城，以及與之相關的金錢、奢華、光鮮、 紙醉金迷的生活方式。



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中國人好賭，但是中國禁賭，所以這座舊時葡萄牙的殖民地城市，一直是中國人夢想的賭博之地。每年30萬遊客來到這個面積只有30 km²(陸地面積)地方，幾乎人人都會在賭場小試一把運氣。而且，中國新聞中經常會有某某貪官、巨富在澳門一夜賭掉千萬甚至上億人民幣的新聞。



除了賭場，你在這裡還能看到複製的威尼斯、巴黎、羅馬城市和建築，讓遊客有一種來澳門旅行，就可以逛歐洲標誌性的建築的體驗。多數建築和裝潢都指向美國或歐洲，因為那裡代表著金錢和奢華，還有黃金的顏色。



從瑞士攝影師Christian Lutz的作品中，你可以體會那種貧富差異，富人所到之處都是金色的，大腹便便、身著不合身西裝和拖鞋的新貴們與金碧輝煌、一塵不染的酒店偶爾還是顯得有些格格不入。



Lutzd的這本攝影集«The Pearl River» (英、德)外部链接已由Edition Patrick Frey出版社出版，但是書中除了標題和作者名，沒有其他任何一個字。

澳門1999年12月20日回歸中國。中國承諾其保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。今年是澳門回歸中國20年。 信息框结尾

那麼，他到底想告訴讀者什麼？空虛、富有、對比？或許他想引發讀者對光鮮亮麗世界背後的思考？這裡，攝影師親自告訴你：



瑞士資訊swissinfo.ch：您為什麼選擇澳門，澳門對您的吸引力是什麼？



Christian Lutz：《珠江》項目可以說是我在拉斯維加斯拍攝的《塞硬幣》(Insert Coins 多語)外部链接系列的姊妹篇，想要表現的是中美兩國賭場間的對比與共通。



瑞士資訊swissinfo.ch：為什麼給這本攝影集起名叫《珠江》(The Pearl River)?



Ch. L：您一定已經明白，這其實是個隱喻，是對財富的諷喻。這條河流經的地域並不遠，只比澳門所在的珠江三角洲稍北一些。它把珠子丟在澳門，把貝殼拋在河岸。這本攝影集的第一幅和最後一幅照片非常形像地刻畫出這個隱喻……



瑞士資訊swissinfo.ch：透過這本攝影集，您想表現什麼，想傳達給讀者什麼信息？



Ch. L：我的職責不是告訴人們什麼，我也不是攝影記者。我覺得我拍出了一個童話，說的是全球化世界的消費幻象。

瑞士攝影師Christian Lutz (1973)的作品是他對社會主題和動態的精確觀察，作品的重點在於對政治、經濟和宗教力量的表現。他的攝影作品曾獲得過多個獎項，並定期在國內外展出。從1996年起他一直居住在日內瓦並成為一名自由攝影師。

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瑞士資訊swissinfo.ch：澳門給了您什麼意外或驚喜？澳門有什麼獨特之處？



Ch. L：賭場和消費主義在全球化現狀下的本質。我恰恰不認為處於全球化世界當中的澳門能有何獨特之處。



瑞士資訊swissinfo.ch：從您的這本攝影集中，人們能看到了一個紙醉金迷、非常奢華的世界，但是，偶爾也有窮人的畫面。光鮮靚麗的背後，貧窮的生活是什麼樣的？



Ch. L：我認為自己並沒有對貧富做簡單和二元化的對比。您所暗示的老城區的那些人物形象，其實是在那個遍地賭場之處的人的呼吸。他們總得走出空調房間，嗅一嗅潮濕、肌膚，聽一聽蚊子的嗡鳴和公路的噪音……否則觀眾也被它壓抑出苦悶……



瑞士資訊swissinfo.ch：從照片上看，去澳門的中國遊客看上去都很富有，但總感覺與他們周圍環境不太相容，到底有什麼不對？



Ch. L：我也要向您問出同樣的問題。我的照片就是要提出問題，您注意到這些讓我很高興。我就是要讓您、讓看照片的人來找到問題的答案。



瑞士資訊swissinfo.ch：一些中國遊客在國外給人的印像是：錢是有了，道德呢？文化呢？您怎麼看待這個問題？



Ch. L：我們生活在一個不幸的全球化的世界，可以說，我未曾在路氹城的眾多賭場裡註意到中國或是葡萄牙的文化印記。此前我曾在拉斯維加斯做過一個名為《塞硬幣(Insert Coins)》的系列，它的後續討論的是這個問題。不得不說，在這個文化單一的全球化世界，大洋此岸和彼岸(澳門和拉斯維加斯)都沒什麼區別。



瑞士資訊swissinfo.ch：作為攝影師，您是如何獲得賭場拍攝權的？



Ch. L：作為西方遊客，有時我得到了很好的接待，有時我卻讓人始料未及。



瑞士資訊swissinfo.ch：作為攝影師，你怎麼看待中國管理下的澳門？您怎麼看待澳門未來的經濟和發展？



Ch. L：就賭場利潤帶來的經濟實力而言，澳門超越了拉斯維加斯。這也是我的項目的先決條件。以前老大是美國，現在是中國。這個名為《黃金國(Eldorado)》的藝術項目以對話的形式展現這兩個系列，目前正在法國阿爾勒(Arles)的國際攝影節(Rencontres internationales de la photographie)上展出。它述說的就是力量由美國向中國的轉換。



我想在20年後再看看澳門，去觀察一下發生在拉斯維加斯的災難是否也在澳門上演……



瑞士資訊swissinfo.ch：最後，在澳門這些光鮮亮麗社會的背後，到底隱藏著什麼？



Ch. L：應該是您把您的答案告訴我，我認為自己通過照片展示了……不管怎麼說，我在照片裡給出了蛛絲馬跡……

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