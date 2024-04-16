NOAA：暖化使全球珊瑚大规模白化

2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天表示，全球正出现近10年来第2次大规模珊瑚白化现象，在海洋连月突破高温纪录后，从澳洲到美国佛罗里达州的珊瑚礁体系正濒临灾难。

珊瑚白化造成的后果相当深远，不仅影响海洋状态，也波及人类生计、粮食安全和地方经济。

酷热或长时间的高温压力会导致珊瑚死亡，但若温度下降，并削减过度捕捞和污染等其他压力来源，就仍有希望复原。

NOAA珊瑚礁监测计画协调员曼泽罗（Derek Manzello）说：「随着全球海洋持续变暖，珊瑚白化现象愈来愈频繁、愈来愈严重。」

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）是全球最大珊瑚礁系统，也是唯一可从太空看见的珊瑚礁，但也受到重创，南太平洋大片地带、红海等地也一样。

澳洲环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）说：「我们知道全球珊瑚礁遭受的最大威胁是气候变迁。大堡礁也不能幸免。」

世界自然基金会（WWF）表示，全球约有8.5亿人的粮食和工作要仰赖珊瑚礁，也需要珊瑚礁保护海岸线不受风暴和侵蚀威胁。

NOAA估计，全球已丧失30%到50%的珊瑚礁，若不采取行动实质介入，珊瑚礁可能在本世纪末彻底消失。