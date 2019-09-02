此内容发布于2019年9月2日 上午9:30

多少糖算過多？ (Keystone)

瑞士食品製造商和零售商現已就既定額外目標達成一致，以期未來在其生產和銷售的產品中減少含糖量。​​​​​​​



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譬如，待售酸奶中添加的糖分，將在現有基礎上進一步削減10%，與此同時，早餐穀物食品中，含糖量也會在目前添加量上減少15%。



+2017年，瑞士设定的减糖目标为5%(英)外部链接



瑞士聯邦內政部已於本週二(8月27日)與14家食品製造及零售企業聯合簽署了一份減糖附加協議。此次締結的協議，被視為對有效期截至2024年的《米蘭宣言》的更新版。



“每天人均食用110克-瑞士居民目前的糖攝取量，依然高達世界衛生組織所建議的兩倍之多。據此，瑞士聯邦食品安全和獸醫局(Federal Food Safety and Veterinary Office)正致力於減少食品中的含糖量，”該部門在公開聲明(多語)外部链接中表示。



瑞士減糖措施，也將逐步拓展至其他產品。減鹽，也將成為瑞士下一階段的目標。



自2015年以來，瑞士聯邦政府以及商界均在不斷地努力減少食品飲料中的糖含量，然而根據內政部所述：“無論是酸奶還是早餐穀物，含糖量依然居高，亟需進一步減少。 ”



新的糖含量和鹽含量目標，將於2020年底之前最終確定。

瑞士资讯SWI swissinfo.ch/sm

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