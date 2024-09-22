QUAD峰会未关麦全都录 拜登脱口「中国正咄咄逼人测试我们」

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（法新社德拉瓦州威明顿21日电） 美国总统拜登今天在「四方安全对话」峰会上，发表了一段因为未关闭麦克风而意外录下的谈话。他提及，中国继续表现出咄咄逼人的态度，在台湾海峡等地区「测试我们」。

法新社及美国之音（VOA）报导，拜登今天在家乡德拉瓦州威明顿市（Wilmington）与印度总理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄及澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）举行「四方安全对话」（QUAD）峰会。

据报导，拜登在闭门会议上，因为未关闭麦克风而意外录下谈话。他告诉在场领袖：「中国继续表现出咄咄逼人的态度，在整个地区测试我们，在南海、东海、南亚和台湾海峡都是如此。」

他还说：「至少从我们的角度来看，我们相信（中国国家主席）习近平正试图将重点放在国内经济挑战上，并尽量减少中国外交关系中的动荡，而且在我看来，他也希望为自己争取一些外交空间，以积极追求中国的利益。」

根据法新社，在「四方安全对话」峰会期间，美日印澳坚称，他们的联合不只是为了制衡中国，在声明中也小心翼翼避免直接点名北京当局。

据报导，拜登未关闭麦克风的意外发言，恐破坏4国在这次峰会期间的谨慎外交努力。