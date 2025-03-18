RSF：川普大砍美国之音等媒体 旗下记者安危堪虑

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（法新社巴黎17日电） 无国界记者组织（RSF）今天警告，美国总统川普迫使「美国之音」等美国资助的国际媒体机构停摆，恐让所属记者面临风险，其中包括目前被监禁在俄罗斯和缅甸等国的9人。

川普日前签署行政命令，指示其政府将多个机构的职能缩减至法律要求的最低限度，包括旗下有美国之音（VOA）、自由欧洲和亚洲电台（Radio Free Europe and Asia）的「美国国际媒体署」（USAGM）。

川普政府昨天开始对美国之音及其他美国资助的媒体，展开大规模裁员行动。

这个组织表示：「无国界记者组织对美国国际媒体署在世界各地的工作人员所面临的风险提出警告，包括目前因工作而被关押在国外的9名记者。」

无国界记者组织秘书长柏儒廷（Thibaut Bruttin）声明表示：「川普政府正在发出令人忧惧的讯号：北京和莫斯科等独裁政权现在大可毫无顾忌地大做文宣，而内容不受审查。」

他说，川普这番决定「背叛」了9名被关押在亚塞拜然、白俄罗斯、缅甸、俄罗斯和越南的美国国际媒体署旗下记者，并「导致数以千计记者失业和处于危险之中」。

美国国际媒体署旗下媒体，包括华府在冷战期间为对抗苏联宣传而创立的自由欧洲电台／自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty），以及为向中国、北韩等新闻自由受限制的国家提供报导而创建的自由亚洲电台（Radio Free Asia）。

在欧洲，公共媒体组织伙伴也对川普冻结资金的举措发出警语。

法国世界媒体集团（France Medias Monde）和德国之声（Deutsche Welle）声明表示：「此举可能导致全球数以百万计人失去获取平衡消息、信而有徵报导的重要来源，特别是在独立新闻报导稀缺或不存在的国度。」（译者：纪锦玲）