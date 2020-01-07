虽然在瑞士的宗教版图中，基督教占据主导地位，然而盘点国民的宗教信仰，依然呈现出多样性特征，这个阿尔卑斯国度，可谓是林林总总各类宗教和宗派共存的家园。

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瑞士是个基督教国家吗？ Anand Chandrasekhar和Alexandra Kohler 最后更新 - 2020年1月7日 -09:30 虽然在瑞士的宗教版图中，基督教占据主导地位，然而盘点国民的宗教信仰，依然呈现出多样性特征，这个阿尔卑斯国度，可谓是林林总总各类宗教和宗派共存的家园。 閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 三分之二的瑞士居民或为罗马天主教教徒，或信仰新教。在瑞士绝大多数州，罗马天主教和新教为获得官方承认的两大宗教。这意味着，注册登记为罗马天主教或新教信徒者，需要缴纳教会税。缴税金额会因地而异。譬如，在楚格州(Zug)，如果您是定居于此的罗马天主教徒，就需要缴纳15%的基本州税；新教教徒居民所缴纳的教会税金额，则仅占基本州税的10%。在部分地区，甚至连设址于此的企业也必须向教会缴纳税金。据《新苏黎世报》(NZZ)粗略估算(德)，2016年，这两大教派总共从面向个人征收的教会税以及对公司征收的公司税这两项处获得4.4亿瑞郎(折合人民币约为31.41亿元)。 除基督教之外，伊斯兰教以占瑞士总人口5.2%的信众，成为瑞士规模最大、却尚未获得官方认可的教派。印度教、佛教和犹太教(三者注册信徒均不足瑞士总人口的1%)则紧随其后。与此同时，四分之一的瑞士居民无任何宗教信仰。尽管如此，官方统计数据却并未真正折射出整个国家的宗教多元化面貌。究其原因，在于从基督教、多种东方宗教、深奥难懂的神秘教义团体和宗派中分裂出来的小宗教派别，信众和追随者甚寡，以至于无法在瑞士宗教版图中占据一席显眼之地。比方说，瑞士全境大约有150家福音派教会，为9500名教徒提供服务；而据估算，这些教会又可细分为近1000个所谓的小教派。为此，瑞士资讯swissinfo.ch将竭力为您提供一份囊括众家的瑞士宗教多元化版图。