雖然在瑞士的宗教版圖中，基督教佔據主導地位，然而盤點國民的宗教信仰，依然呈現出多樣性特徵，這個阿爾卑斯國度，可謂是林林總總各類宗教和宗派共存的家園。

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瑞士是個基督教國家嗎？ Anand Chandrasekhar和Alexandra Kohler 最后更新 - 2020年1月7日 -09:30 雖然在瑞士的宗教版圖中，基督教佔據主導地位，然而盤點國民的宗教信仰，依然呈現出多樣性特徵，這個阿爾卑斯國度，可謂是林林總總各類宗教和宗派共存的家園。 阅读本文简体字版本请 点击这里 三分之二的瑞士居民或為羅馬天主教教徒，或信仰新教。在瑞士絕大多數州，羅馬天主教和新教為獲得官方承認的兩大宗教。這意味著，註冊登記為羅馬天主教或新教信徒者，需要繳納教會稅。繳稅金額會因地而異。譬如，在楚格州(Zug)，如果您是定居於此的羅馬天主教徒，就需要繳納15%的基本州稅；新教教徒居民所繳納的教會稅金額，則僅占基本州稅的10% 。在部分地區，甚至連設址於此的企業也必須向教會繳納稅金。據《新蘇黎世報》(NZZ)粗略估算(德)，2016年，這兩大教派總共從面向個人徵收的教會稅以及對公司徵收的公司稅這兩項處獲得4.4億瑞郎(折合人民幣約為31.41億元)。 除基督教之外，伊斯蘭教以佔瑞士總人口5.2%的信眾，成為瑞士規模最大、卻尚未獲得官方認可的教派。印度教、佛教和猶太教(三者註冊信徒均不足瑞士總人口的1%)則緊隨其後。與此同時，四分之一的瑞士居民無任何宗教信仰。儘管如此，官方統計數據卻並未真正折射出整個國家的宗教多元化面貌。究其原因，在於從基督教、多種東方宗教、深奧難懂的神秘教義團體和宗派中分裂出來的小宗教派別，信眾和追隨者甚寡，以至於無法在瑞士宗教版圖中佔據一席顯眼之地。比方說，瑞士全境大約有150家福音派教會，為9500名教徒提供服務；而據估算，這些教會又可細分為近1000個所謂的小教派。為此，瑞士資訊swissinfo.ch將竭力為您提供一份囊括眾家的瑞士宗教多元化版圖。