此内容发布于2020年3月11日 上午10:31

柏林一家医院前的新冠病毒检测站。 (Keystone / Alexander Becher)

在火车上，一位乘客故意冲着其他人咳嗽；病毒感染者不好好“隔离”；离开意大利红色隔离区，就进入瑞士提契诺...... 不遵守瑞士政府新冠状病毒防疫规则的人，将会面临哪些惩戒？

瑞士《刑法》(多语)外部链接规定，禁止“出于恶意”地传播危险且具传染性的人类疾病。违者将被判处1-5年监禁。

联邦《传染病防治法》(多语)外部链接同样包含数条惩治条款，例如对“逃避强制性医疗监视者”的惩罚规定。新冠病毒的强制隔离期为10天。

具体后果有哪些？

联邦卫生局(BAG/FOPH)确认，新型冠状病毒(Covid-19)属于《刑法》第231条(多语)外部链接所指的“危险疾病”。

该局强调，任何人出于个人意愿逃避当局防疫命令的人都将受到罚款。《传染病防治法》规定的最高罚款为5000瑞郎。相关州的检察官具有判定惩处的权力。



但是，定罪的决定因素在于：犯罪行为是否具有故意及恶意性质。联邦卫生局在给瑞士资讯swissinfo.ch的书面回复中强调：事实上，就新冠病毒的情况来说，违反《刑法》第231条的可能性并不大。

此外，违禁活动的组织者也同样会被处以罚款。2月28日，瑞士政府宣布禁止一切可能聚集一千人以上的集会活动。

在公共场所咳嗽

联邦卫生局提示，《传染病防治法》未涉及有关“因冲他人面部咳嗽而引起恐慌”的内容，而政府的卫生防疫建议，不具有法律约束力。因此，仅朝他人方向咳嗽这一行为，不足以满足《刑法》第258条(多语)外部链接涉及的“公开恐吓罪”的条件。

如果一个人出于工作或其他原因前往疫情封锁区(红色隔离区)，会发生什么？“在瑞士领土和瑞士法律体系中，均不涵盖‘红色区域’的概念。这个问题应该提给意大利当局。如果要按照《传染病防治法》第40条的规定在瑞士领土上采取措施，那么任何犯罪行为都应受到惩罚，”与意大利接壤的瑞士提契诺州当局指出。

监禁措施

在瑞士，法律似乎比在其他国家更“宽松”。

据意大利《24小时太阳报》(Sole 24 ORE)报道，该国3月8日的“政府令”，列出了遏制新冠病毒的措施，宣布将对不遵守人与人保持一米间距规定，或者违反有关酒吧、餐馆、商店和购物中心出入限制规定的人员施以惩罚。

《米兰日报》指出，制裁方式包括对违法者予以逮捕。例如，违反旅行或出入限制规定的人员将被处以最高3个月的监禁和206欧元的罚款。

在香港，不遵守隔离措施的人，将面临6个月的监禁以及3200瑞郎左右的罚款。

莫斯科市方面也已宣布，不遵守限制措施的人可能被处以8万卢布(约合1000瑞郎)的罚款。如果犯罪行为导致一人死亡，则最高可判处5年徒刑。

瑞士资讯swissinfo.ch

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