柏林一家醫院前的新冠病毒檢測站。 (Keystone / Alexander Becher)

在火車上，一位乘客故意衝著其他人咳嗽；病毒感染者不好好“隔離”；離開意大利紅色隔離區，就進入瑞士提契諾...... 不遵守瑞士政府新冠狀病毒防疫規則的人，將會面臨哪些懲戒？



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瑞士《刑法》(多語)外部链接規定，禁止“出於惡意”地傳播危險且具傳染性的人類疾病。違者將被判處1-5年監禁。



聯邦《傳染病防治法》(多語)外部链接同樣包含數條懲治條款，例如對“逃避強制性醫療監視者”的懲罰規定。新冠病毒的強制隔離期為10天。



具體後果有哪些？

聯邦衛生局(BAG/FOPH)確認，新型冠狀病毒(Covid-19)屬於《刑法》第231條(多語)外部链接所指的“危險疾病”。



該局強調，任何人出於個人意願逃避當局防疫命令的人都將受到罰款。 《傳染病防治法》規定的最高罰款為5000瑞郎。相關州的檢察官具有判定懲處的權力。



但是，定罪的決定因素在於：犯罪行為是否具有故意及惡意性質。聯邦衛生局在給瑞士資訊swissinfo.ch的書面回覆中強調：事實上，就新冠病毒的情況來說，違反《刑法》第231條的可能性並不大。



此外，違禁活動的組織者也同樣會被處以罰款。 2月28日，瑞士政府宣布禁止一切可能聚集一千人以上的集會活動。



在公共場所咳嗽

聯邦衛生局提示，《傳染病防治法》未涉及有關“因沖他人面部咳嗽而引起恐慌”的內容，而政府的衛生防疫建議，不具有法律約束力。因此，僅朝他人方向咳嗽這一行為，不足以滿足《刑法》第258條(多語)外部链接涉及的“公開恐嚇罪”的條件。



如果一個人出於工作或其他原因前往疫情封鎖區(紅色隔離區)，會發生什麼？ “在瑞士領土和瑞士法律體系中，均不涵蓋'紅色區域'的概念。這個問題應該提給意大利當局。如果要按照《傳染病防治法》第40條的規定在瑞士領土上採取措施，那麼任何犯罪行為都應受到懲罰，”與意大利接壤的瑞士提契諾州當局指出。



監禁措施

在瑞士，法律似乎比在其他國家更“寬鬆”。



據意大利《24小時太陽報》(Sole 24 ORE)報導，該國3月8日的“政府令”，列出了遏制新冠病毒的措施，宣布將對不遵守人與人保持一米間距規定，或者違反有關酒吧、餐館、商店和購物中心出入限制規定的人員施以懲罰。



《米蘭日報》指出，制裁方式包括對違法者予以逮捕。例如，違反旅行或出入限制規定的人員將被處以最高3個月的監禁和206歐元的罰款。



在香港，不遵守隔離措施的人，將面臨6個月的監禁以及3200瑞郎左右的罰款。



莫斯科市方面也已宣布，不遵守限制措施的人可能被處以8萬盧布(約合1000瑞郎)的罰款。如果犯罪行為導致一人死亡，則最高可判處5年徒刑。

瑞士资讯swissinfo.ch

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