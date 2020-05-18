此内容发布于2020年5月18日 上午9:30



(sda-ats)

对于外籍人士或同外籍伴侣结婚的瑞士女性来说，结婚、分居或离婚通常要比瑞士夫妇更为复杂。伯尔尼法律咨询公司为女性撰写了一份婚姻问题指南，以回答她们最常见的问题。

Y女士的丈夫是一位持有瑞士居留许可证的西班牙人。她想带着女儿来瑞士，和丈夫团聚。但是，只有满足了一定条件，她才能实现这一愿望。

一部名为INFRA(多语)外部链接的新法律咨询指南就与公民身份有关的重要问题向外籍人士-特别是外籍女性-给予了实用解答。手册中还附有实例解析。以下是我们为你选取的常见问题一览*。

在瑞士结婚需要满足什么条件？ 信息框结尾

年满18周岁。

未婚，且与未来婚姻伴侣无近亲关系。

如果女方非瑞士籍，则必须持有至少生效至结婚之日的瑞士居留证。

什么是“假结婚”？ 信息框结尾

“假结婚”的情况是指申请结为夫妇的两人实际上并没有真正的共同生活，而只是想以此为途径，获得外国人入境及居留权。

当民事部门怀疑申请人有“假结婚”之嫌时，可以拒绝其结婚申请。如果发现“假结婚”事实，民事部门还可以撤销已生效的婚姻或已颁发的居留证。

在瑞士境外结婚的外籍丈夫可否赴瑞同妻子团聚？ 信息框结尾

如果妻子持有瑞士居留许可，这种情况是可能的。但这并非当事人权利，决定权在当局手中。

能否获准把前一次婚姻的子女带到瑞士？ 信息框结尾

这是可能的，只要前婚子女是未成年人，而且家庭团聚期限尚未到期。

此种情况必须提交家庭团聚申请。

什么是分居? 信息框结尾

分居意味着配偶双方放弃共同生活。

如果双方均认可分居结果，可在不经法院受理的情况下达成分居协议。

如果有必要协商分居结果，夫妻可向法院提起诉讼，以保障婚姻双方权益。法院尤其将对居所分配、子女抚养以及抚养费用支付等问题进行裁决。

只有在办理离婚时，才会对夫妻共有财产进行分割。

外国人在瑞士生活多长时间，才能在分居后留在瑞士生活？ 信息框结尾

这取决于很多因素，其中重要几点有：

夫妇双方是欧盟成员国公民，还是第三国国公民

现有居留证的颁发原因是什么

当事人融入社会的程度

分居后，女方可否同子女一起继续生活在瑞士？ 信息框结尾

如果女方是第三国公民，且融入程度不足或在瑞士居住不满3年，则可能会失去瑞士居留权。但也有例外案例。

夫妻中一方是否有带子女回原籍国的权利？ 信息框结尾

如果父母拥有共同抚养权，那么这需要双方协商决定。如果无法达成共识，那么法院会予以裁决。

如果父亲在母亲反对，且未经儿童、成人保护机构(APEA)或者法院同意的情况下，将子女的居住地移至国外，可能构成绑架儿童罪。发生这种情况，应立即报警。

在女方不同意的情况下，如何阻止男方将子女带出国外？ 信息框结尾

母亲可以要求法院或儿童、成人保护机构(APEA)发出子女出境禁令，并将孩子的护照托管在可靠之处。

什么是离婚？ 信息框结尾

离婚是夫妇解除婚姻关系的途径。有两种离婚方式：如果夫妻双方均同意离婚，他们可以共同向法院申请离婚。

如果配偶之一反对解除婚姻关系，则要经历2年分居期。在此之后，有意离婚一方可向法院提出离婚诉讼。此种情况下，婚姻关系无须双方同意便可得以解除。

在极端情况下，离婚手续也可在2年分居期限结束前完成。

*此文中为节选的重要问答。对每个问题，仅做以简短回答，并非完整答案。在普遍情况之外，还存在很多特殊个案。(来源：: Infra berne)



(瑞士资讯swissinfo.ch/psi)

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